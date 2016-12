Santa Rosa (3) – Quinla 33 (1)

El fútbol tiene esas situaciones que lo hacen impredecible. Cuando llegaron los equipos alguien allegado a Santa Rosa nos dice, “venimos muertos, las 6 expulsiones que recibimos en la noche del martes nos mermaron el plantel y las ganas”.

Pero no fue tan así, logicamente que se sintieron las ausencias de Ferreira en el arco o los Toriani en el medio campo y cuando los “fusionados” pero los que entraron nunca bajaron los brazos. Un primer tiempo donde Quinta fue el que más propuso, pero nadie “encontró” los arcos para cerrar la primera parte sin goles.

En el complemento Quinta Avenida salió a jugarsela, sabía que empatar no le servía, se fue adelante y Dos Santos a los 30 del complemento anotó para el “fusionado” y luego aguantar, como sea y como venga. Y cuando se comenzaba a saborear la victoria que lo ponía nuevamente en carrera, apareció la debacle. Tres goles de Santa Rosa en tan solo 3 minutos para asegurar el triunfo que lo pone en carrera del ascenso. Dos de Cristian Duarte y el restante a Fernando fernandez aprovechando tremendos errores de marca en la defensa de Quinta. Realmente, Santa Rosa no estaba muerto como ellos mismos lo creian.

ASI JUGARON

Campo de juego. Deportivo Artigas.

Árbitro. Marcelo Díaz (muy bien)

Asistentes. Ever Fernández y Ramón Rivas.

-SANTA ROSA (3): Eduardo Acuña, Edward Suárez, Alfredo Verón, Diego González y Cristofer Suárez, Fabián Amaro, Pablo García y Ríchard Quiroga, Santos Suárez, Fernando fernandez y Cristian Duarte. También jugaron: Franco Benitez, Carlos Dutra y Williams Otte. Técnico: Alexis Duarte.

-QUINTA AVENIDA (1): Cristian Motta. Franco Samit, Edison Echague, Juan Dávila y Richard Trindade, Juan Pertusatti, Ramiro Chúa y Cristian Pertusatti, Liber Dos Santos, Wáshington Rotela y Fernando Ribero. También jugaron: Amos Dos Santos, Rubén Flores y Gustavo Sánchez. Técnico. Gustavo Piegas.

Goles. 75 Liber Dos Santos (5ª), 89 y 90 Cristian Duarte, 91 F. Fernández (SR)

El mejor de la cancha: Cristian Duarte.

El mejor de Quinta: Ramiro Chúa.