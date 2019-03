Los participantes del Secretariado Mundial Angus visitaron ayer INIA La Estanzuela, en lo que fue la cuarta jornada de la gira, previo a las actividades que habrán de desarrollarse en Punta del Este a partir de este lunes.

El ingeniero Andrés Quincke explicó que fue una muy linda experiencia porque “es un grupo bien inquieto, diverso, internacional” y agregó que tuvo la oportunidad de conversar con varios productores de carne Angus que es la raza que promovió el evento, y fue propicio para “ganar una perspectiva mucho mayor por saber cómo es, en qué condiciones producen en las diferentes partes del mundo”. En diálogo con Gabriel Couto del programa “De Cara al Campo” de radio Cuareim, indicó que por ejemplo la producción orgánica y biológica es una realidad y ellos (los extranjeros) se preocupan no solamente por cumplir con los estándares y así captar otro segmento del mercado que está dispuesto a pagar más, sino producir siguiendo estándares que son mucho más amigables con el medioambiente y con el trato de los animales etc, entonces se produce con otro tipo de tecnología.

En este caso, manifestó que optaron por mostrar un experimento de muchos años sobre rotación de pasturas, porque si bien no era para mostrar animales de la raza Aberdeen Angus, era para mostrar “cómo hay una tecnología de procesos – no de insumos- que le confiere sustentabilidad a nuestros sistemas de producción”. En la oportunidad el profesional explicó que en nuestras condiciones de Uruguay nosotros podemos intensificar la producción de pasturas y de cultivos pero tenemos un límite que está dado por el tipo de suelo que tenemos, “y no tenemos suelos como en otras partes del mundo donde se puede producir cultivos prácticamente sin medidas de conservación y para producir tenemos que hacerlo con medidas de conservación”. Manifestó que hay varias opciones y varias tecnologías que se pueden sumar si se quieren, “pero una tecnología que es central para nuestras condiciones y que ya fue validada en este experimento que observamos, es la inclusión de pasturas en la rotación”. Indicó que eso hace que un sistema de producción permite producir granos (soja, trigo, maíz, cebada) en un esquema donde luego rota con pasturas y de esa manera no hay degradación como sí hay si no se incluyen pasturas.

El ingeniero informó que se mostró cómo se estudia esto y cuál es la importancia de estudiarlo a largo plazo como en este caso que son 55 años de estudios sobre el rol de las pasturas en mantener la calidad del suelo.