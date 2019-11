“Necesitamos un cambio para renovar la forma de hacer política”

Agradeciendo la primera votación obtenida tras la participación de ese novel sector político en las elecciones, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Lista 600 Ciudadanos del Partido Colorado, sector oficial del ex candidato presidencial Ernesto Talvi, en la sede de calle Brasil y Asencio.

En dicha oportunidad, estuvieron presentes los integrantes del equipo que compitió en las pasadas elecciones de octubre a la diputación, Miguel Feris, Gonzalo Leal y Julio Franchi, quienes manifestaron su agradecimiento a los casi 5 mil salteños que los votaron, así como también a la militancia que estuvo apoyando al proyecto Ciudadanos desde el inicio.

También, en dicha rueda de prensa, convocaron a los colorados a apoyar la candidatura presidencial que integran Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón para el próximo 24 de noviembre.

El ex candidato a diputado por dicho sector colorado, Migue l Feris, hizo hincapié en resaltar que “entendemos que este proyecto de gobierno del Frente Amplio ya está agotado, terminado, acabado, cansado, desgastado y necesitamos un cambio para renovar la forma de hacer política”.

En dicha línea, informó que el sector Ciudadanos ya comenzó a realizar actividades con miras al balotaje, asumiendo con “responsabilidad” la tarea de trabajar por la “fórmula del cambio”, convocando a todos los militantes que acompañaron a la Lista 600 en los 15 meses de existencia a “redoblar esfuerzos”, “solamente falta 19 días” sostuvo Feris.

Por su parte, el Dr. Gonzalo Leal, líder de la agrupación Movimiento Naranja, sostuvo su satisfacción por lo logrado y dijo que la tarea es concretar la aspiración de “estar a la altura de las circunstancia como estuvo la Lista 600”, así como el “estar en este nuevo Partido Colorado con un gran porcentaje de votantes nuevos, jóvenes, impregnándose nuevamente el Partido Colorado del batllismo primogénito”.

Leal estuvo de acuerdo con lo dicho por Feris en cuanto a “hacer el aporte a lo que es esta coalición de cambio que en octubre quedó demostrado que la gente quiere cambiar y terminar con un gobierno que ya no tiene respuesta para temas importantes para la gente y con una fractura social que queremos revertir”.

“Queremos participar de esta unión de partidos que se ha conformado dándole una impronta batllista defendiendo al más necesitado y al más desprotegido”.

Julio Franchi, histórico dirigente colorado, ex edil, y expresidente de la Junta Departamental de Salto y candidato a diputado, resaltó que en “el calor y el esfuerzo que puso la gente respaldando a la lista”, considerando que el no conseguir la banca que esperaban “es anecdótico”.

Enfatizó además que “el trabajo es lo que vale con el objetivo de parar la caída libre en la que viene este país que hace 15 años se les abrió el crédito, pero que no tuvo capacidad para resolver los problemas”.