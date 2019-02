Viernes pasado en la Liga.

Un movimiento acaso no usual, tratándose del primer día en el período de pases.

Un total de 78.

Hoy lunes, con el segundo día habilitado, en el horario de 17 a 19 horas en el caso del fútbol femenino y de 19 a 21 horas, a nivel masculino.

No está demás enfatizar en el valor de las transferencias. Con Visto Bueno: $ 640.

Sin Visto Bueno: $ 790.

A la hora de desistir: $ 330.

Se atenderán por orden de llegada hasta 100 (cien) solicitudes diarias, a cuyo efecto se expedirán en forme personal y con carácter de intransferible, números correlativos, fechados y vigentes únicamente por el día de su expedición, los que serán repartidos entre los solicitantes contra la presentación de sus respectivas cédulas de identidad, las que deberán estar vigentes, la no presentación de la cédula o si la misma se encuentra vencida será impedimento para realizar la gestión de pase deseada.