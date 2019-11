En el marco de la campaña por la segunda vuelta electoral

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante a pocas horas de que se determine entre los dos proyectos de país y parece que quedan claras las iniciativas. Durante toda la campaña es importante y trascendente el contacto mano a mano con las distintas localidades. Hemos tratado de tener mucha fortaleza en esos recorridos por los barrios, con trabajo con distintas organizaciones sociales…», dijo el senador electo del Frente Amplio, Óscar Andrade.

El dirigente estuvo ayer en Salto en el marco de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta electoral que se cumplirá el 24 de noviembre. «El Frente Amplio tuvo 15 años donde ha demostrado un hecho inédito para el país, el aumento de salario social; 15 años de fortalecimiento de las empresas públicas. Por eso al pensar cuál es el mejor proyecto para el uruguayo, seguimos convencidos de que es el que ha estado en los últimos años sacando a cientos de miles de uruguayos y uruguayas de la pobreza», expresó.

«Es una verdad y grande como una casa que es la primera vez que Uruguay logra sostener un crecimiento económico en medio de una recesión brutal de Argentina y Brasil. Es un mérito indiscutible, son fortalezas de la economía construida desde abajo. Es cierto que hay gente que de esa situación no se dan cuenta a la hora de ejercer el voto. Hacer que se tenga en cuenta y se mire la región a la hora de comparar la situación de Uruguay no siempre se logra, lo tengo claro, a veces a la gente le importa poco el tamaño de los dramas en Brasil, Argentina, Paraguay… Es cierto que hay que tratar de tener en cuenta la demanda nacional, pero no hay que dejar de perder de vista lo difícil que es sostener conquistas sociales en un escenario tan complejo como este…», sostuvo el dirigente del Partido Comunista.

Andrade dijo además que «el Frente aumentó todas las jubilaciones, pero más se preocupó por las más bajas. En cambio la oposición piensa en el aumento de las jubilaciones más altas, Sanguinetti piensa en su propia jubilación, Manini en la suya y Lacalle Pou en la de su padre».

Entiende que el bloque opositor «si llega al gobierno, por orientaciones programáticas, políticas sustentables, es difícil que den gobernabilidad». Reconoció que «el FA perdió votos» pero recordó que «el Partido Nacional tuvo la segunda peor votación de su historia. La peor fue aquella del 99, con una interna donde hasta Ramírez acusó a Lacalle Herrera de enriquecimiento ilícito».

Destacó además del aumento de salarios, el trabajo en materia energética con el parque eólico, el ingreso de más jóvenes a la Universidad, las operaciones a la vista realizadas por médicos cubanos, etc.

En cuanto a seguridad dijo que «se hicieron cosas, hay una policía más preparada, mejor paga y más tecnificada», pero se trata, sostuvo, de ver el tema «dentro de la integridad de la violencia que vive la sociedad toda, y esto implica trabajar en planes de vivienda, tratamiento de adicciones, rehabilitación, implica trabajar en el sistema educativo…».

Por otra parte se mostró dispuesto a debatir públicamente y con agenda abierta con cualquier senador electo de la oposición.