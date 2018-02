Montevideo, 18 feb (EFE).- El senador del opositor Partido Nacional Jorge Larrañaga, expresó hoy a través de su cuenta de Twitter que es necesario que haya aumento de penas y que el Ejército ayude a la Policía en las calles para controlar los delitos.

“Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios”, subrayó Larrañaga.

Las palabras del parlamentario surgen a raíz del asesinato de Florencia Cabrera, una joven de 26 que falleció el pasado sábado por la noche cuando un hombre entró al supermercado donde trabajaba para robar el dinero de la recaudación y le disparó por la espalda.

Por este hecho, la Policía busca al autor, quien estaría “plenamente identificado” como Christian Pastorino, un joven de 20 años que vive en el barrio capitalino Tres Ombúes, según informaron hoy las autoridades a través de un comunicado.

“El Kiki, como se le conoce en el mundo delictivo, cuenta con un antecedente penal por un delito de receptación en reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego”, añade el comunicado del Ministerio del Interior.

Pese a que ya fue reconocido y a que la persona estaba requerida por otros delitos desde el 9 de diciembre de 2017, aún no se dio con su paradero.

A este hecho, se le suma otro ocurrido también el sábado por la tarde, cuando decenas de personas cortaron una de las principales avenidas de la capital y robaron autos, quemaron cubiertas de vehículos y arrojaron piedras.

Al respecto, la Policía informó que ya hay 11 personas detenidas, ocho hombres, dos mujeres y un menor de edad y todos ellos están a disposición de la Justicia.

Según Larrañaga, Uruguay está “sitiados por los delincuentes” y el Gobierno de la coalición de izquierdas, Frente Amplio (FA), debe reaccionar.

“Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Proponiendo proyectos para usar TODOS los recursos del Estado y TODA la severidad que las normas permitan contra el delito: eso es mano dura”, subrayó en otro tuit y recordó que hace ya dos años que pidió la censura del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

El diputado del Partido Colorado (PC) Fernando Amado, respondió al pedido de Larrañaga de incluir a los militares en el manejo de la seguridad pública y lo acusó de actuar con “populismo y demagogia”.

“Lo peor, el enorme desconocimiento de la profundidad del problema; y ni hablar de la ignorancia de la diferencia entre preparación/formación/mentalidad militar y policial. No a militares en la calle haciendo trabajo policial”, concluyó Amado.

Por su parte, el senador del PC Pedro Bordaberry, también se expresó en su cuenta de Twitter y acotó que se está viviendo “un verdadero desastre diario” que exige cambios “inmediatos” en el Ministerio del Interior.

En tanto el diputado del FA Alfredo Asti, expresó que el “irracional asesinato de una indefensa empleada y madre” como era Florencia Cabrera “hiere profundamente” y espera que se identifique al responsable para que se haga justicia. EFE