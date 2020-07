«De acuerdo a lo consultado a las autoridades nacionales, estarían dadas las condiciones para la realización de campeonatos de deportes amateurs, sin la presencia de público y en cumplimiento con todas las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública»

DRA ROSA BLANCO

(Directora Departamental de Salud Pública)

***************************************************************

Con fecha de viernes 17 de julio, se libró ese comunicado desde la Dirección Departamental de Salud Pública, por lo tanto los «deportes amateurs» fueron habilitados «para la realización de campeonatos». A la luz del texto, la Liga Salteña de Fútbol Sénior dispuso el inicio de la temporada, situación que se plasmaría en la víspera,

AL MARGEN

DE LAS FASES

De la lectura del comunicado se desprende que determinadas ligas, no deberán recurrir a las fases que rigen para otras. Cabe recordar que la Secretaría Nacional del Deporte (SND), estableció que a partir del 13 de julio, se habilitaba el comienzo de las fases y tras contemplarse las mismas se podría estar iniciando la disputa de las actividades deportivas.

«IMPOSIBLE

EJECUTAR ESE FIN»

El hecho es que la comunicación que incluye la firma de la Dra Rosa Blanco, específica respecto a la no presencia de aficionados. Algunos delegados de equipos consultados por EL PUEBLO, coincidieron que esa resolución en la práctica es imposible, «porque en una mayoría de casos se trata de canchas abiertas. ¿Quién de nosotros le va diciendo a 150 o 200 personas, váyanse que aquí no pueden estar?Nosotros no lo haremos».

A LA HORA DE VOLVER

Más allá de esos aspectos, entre técnicos y conceptuales, lo cierto es que el fútbol de la Liga Sénior se iniciaba en la víspera, con un total de 27 partidos resueltos para disputarse en 17 campos de juego. 54 equipos en acción, mientras el miércoles se complementará la primera fecha con un juego pendiente. Partiendo de una base que cada equipo suma en la planilla un mínimo de 16 jugadores, queda en claro que 864 JUGADORES SALIERON A DISPUTAR PARTIDOS DE FÚTBOL. Si se parte de la base que un mínimo de 120 personas podría estar asistiendo a cada escenario, un piso de 2.040 sumando las 17 canchas.

Desde cada equipo la necesidad del cumplimineto del protocolo dispuesto, estableciéndose a cronistas de este diario que en caso de alguna situación especial que se origine (¡ojalá que no!), la responsabilidad será del club.

Los Sénior, como los primeros en aparecer en la escena del fútbol. El próximo sábado 25 de julio será tiempo de la Liga Comercial y desde setiembre, la Liga Super Sénior.