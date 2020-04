«El repunte de los precios muestra que todavía hay una buena demanda de productos lácteos en el entorno actual», dijo Castleton Los precios de los productos lácteos aumentaron, avanzando por primera vez desde enero y reforzando el optimismo sobre las perspectivas de la demanda a medida que el mundo continúa lidiando con Covid-19, los números fueron analizados por la analista de la Bolsa de Nueva Zelanda Amy Castleton. Por otra parte la falta de contenedores en el hemisferio norte ofrece una oportunidad para los exportadores, dijo David Ross, líder de la empresa de logística Kotahi.

El índice de precios GDT subió un 1,2 % respecto a la subasta anterior hace tres semanas.

El precio promedio fue de U$S 2.969 por tonelada, en comparación con los U$S 2.980 por tonelada hace tres semanas. Se vendieron unas 20.302 toneladas de producto, por debajo de las 24.209 toneladas de hace tres semanas.

«Esta es la primera suba después de cuatro caídas consecutivas, y un resultado mejor de lo esperado», dijo en una nota la analista senior de lácteos de New Zealand Exchange (NZX, en español Bolsa de Valores Nueva Zelanda) Amy Castleton. «El sentimiento del mercado aún ha sido relativamente negativo en términos de precios, y el mercado de derivados lácteos NZX había estado indicando caídas en los cuatro productos principales».

«El repunte de los precios muestra que todavía hay una buena demanda de productos lácteos en el entorno actual», dijo Castleton. «A medida que llegamos al final de la temporada de productos lácteos de Nueva Zelanda, la disponibilidad del producto es limitada. El aumento en los precios muestra que la demanda es generalmente más alta que el volumen de producto disponible».

La leche entera en polvo subió 2,1 % a U$S 2.820 por tonelada. La leche entera en polvo de grado regular para enviar en junio subió un 1,9 %.