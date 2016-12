Buenos Aires, 26 dic (EFE).- Representantes del séptimo arte argentino dieron hoy su último adiós al director Eliseo Subiela en un íntimo velatorio en el cementerio Jardín de Paz (en la localidad bonaerense del Pilar), lugar en donde fue enterrado. Entre los asistentes se encontraban el director Carlos Sorín, Premio Goya a la Mejor Película

Iberoamericana; el actor, director y productor de cine Enrique Piñeyro; y el secretario de Acción Social de la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC), Gabriel Arbós.

También asistieron los actores Darío Grandinetti, quien trabajó junto a Subiela en «El lado oscuro del corazón» (1992), «No te mueras sin decirme a dónde vas» (1995) y «Despabílate amor» (1996); Selva Alemán y Sergio «Pasta» Dioguardi. El director de cine argentino Eliseo Subiela falleció la pasada madrugada a los 71 años, según confirmó a través de su página de Facebook su colega Gabriel Arbós como portavoz de la DAC.

En la publicación, Arbós añadió que los restos de Subiela serían velados hoy «a pedido de la familia, solo una hora, durante la mañana del lunes de 11.30 a 12.30 (hora local) en el cementerio Jardín de Paz».

Nacido en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1944, el creador de «El lado oscuro del corazón», película de culto que escribió y dirigió en 1992, estaba a solo dos días de cumplir los 72 años.

Pese a que no ha trascendido la causa de la muerte del director de «Hombre mirando al sudeste» (1986), «Lifting de corazón» (2005) o «No mires para abajo» (2008).

Según recogió la prensa local, en los últimas semanas no estaba bien de salud y había sufrido un ataque al corazón el pasado septiembre.

En «El lado oscuro del corazón», protagonizada por Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros y Nacha Guevara, el director y guionista recrea la figura de un poeta llamado Oliverio, en un claro guiño a Oliverio Girondo, del que utiliza algunos textos, junto a los de otros reconocidos autores como Juan Gelman o Mario Benedetti.

Este filme, que fue galardonado en varios certámenes americanos y europeos, se convirtió en una auténtica película de culto, en la que el amor y la poesía se dan la mano en una sucesión de escenas surrealistas.

Aunque en 2001 intentó reeditar el éxito con los dos protagonistas reencontrándose en Barcelona diez años después de su historia de amor, vivida en Buenos Aires y Montevideo, «El lado oscuro del corazón 2» no obtuvo el mismo reconocimiento.

El último trabajo de Subiela fue «Paisajes devorados», en 2012