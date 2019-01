Lo dijo el Ministro de ganadería Enzo Benech

“Gracias a la trazabilidad del ganado vacuno se logró transparentar situaciones de gente que no hace lo que tiene que hacer”, enfatizó este martes 22 el ministro de Ganadería, Enzo Benech.

Añadió que ese sistema, que fortaleció la actividad agropecuaria de Uruguay, está en constante revisión. En ese sentido, anunció que el 4 de febrero se reunirá el Consejo Consultivo de Trazabilidad “para definir algunas estrategias”.

En una conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Benech aseguró que la trazabilidad le otorga una “gran fortaleza al país” y “gracias a ella se logró transparentar situaciones de gente que no hace lo que tiene que hacer, sino que, exactamente al revés, la usa para beneficio propio, con lo cual no estamos de acuerdo”.

En ese sentido, dijo que el ministerio hace todo lo posible para que los productores tengan las caravanas y chips que necesitan sus vacunos, aspecto clave para cumplir con la trazabilidad, “porque lo que está en juego es demasiado importante”.

Reconoció que ese sistema es sometido a permanente revisión. Precisamente, el próximo 4 de febrero a la hora 14:00 se reunirá el Consejo Consultivo de Trazabilidad, que cuenta con la representación de todas las gremiales del sector, las cámaras frigoríficas, la Sociedad de Medicina Veterinaria, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Leche (Inale), entre otras instituciones.

“Se seguirá trabajando en conjunto con el sector privado y definiendo algunas estrategias”, explicó.

Dicha iniciativa surge porque algunos centros médicos veterinarios del interior del país están llamando y pidiendo reuniones para aclarar algunos aspectos relacionados con el tema y allí es donde se reciben todas las consultas relativas a la trazabilidad.

“Lo que pasó nos desafía a revisar todo el sistema a que funcione eficientemente, y si no funcionara, no hubiéramos encontrado las 5.000 caravanas y la Justicia no hubiera podido probar que un productor había robado 300 vacas y se habían cometido actos ilícitos”, indicó. “Eso no hubiera sido posible sin la trazabilidad”, reafirmó.

Fuente: Presidencia