Es una manera de ir sumando más protagonistas al fútbol. Desde mañana, el Súper Sénior también, con el inicio de temporada en las Divisionales A y B. La ausencia de Verdes Regatas de Concordia y la suma de cuatro nuevos equipos.

Domingo 23 de agosto.

DIVISIONAL «A»

En Daymán 09.30. San Isidro A vs Baskos 33. Árbitro: Daniel Ferreira.

11.00. San Eugenio vs San Isidro. B. Árbitro: Sebastián Samit.

**********

En Saladero, hora 10.00. Santos vs La Tablada Sur. Árbitro: Camilo Cunha.

**********

En Nueva Hespérides 10.00. Unión Don Atilio – Ademos. Árbitro: Luis Benett.

Libre: La Cafetera.

**********

DIVISIONAL B.

En Fénix, hora 10: Fénix vs Círculo Policial. Árbitro: David Argain.

En Cuartel, hora 10: Deportivo Retiro vs Guaraní. Árbitro: Sergio Rivero.

En Remeros, hora 10: Remeros vs Ceibal. Árbitro: Sergio De los Santos.

En Isla Bonita, hora 10: Ferro Carril vs Peñarol. Árbitro: Anildo Machado.

En Garibaldi, hora 10: Sportivo Garibaldi vs River Plate. Árbitro: Andrés Píriz.

OBSERVACIONES: en esta primera fecha, Racing dispondrá de fecha libre.