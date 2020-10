Heber David Rodríguez Leal

Hoy por: Adrián Báez

Nuestro entrevistado de hoy, apostó su vida a las artes marciales desde muy pequeño, considerando que las mismas, son una «opción de vida».

Con apenas 27 años de edad, es campeón nacional y a nivel internacional en varias competencias, formando parte, también, del equipo técnico y del mismo seleccionado uruguayo.

Compartimos con ustedes la entrevista que le realizamos para esta entrega de Al Dorso.

¿Por qué decidió practicar el Taekwondo?

Yo soy de San José de Mayo, Departamento de San José, pero, hasta la adolescencia, viví en una zona rural en Maoma, La Coronilla, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de San José. Fui a una escuela rural, mudándonos, después, sí, a la ciudad.

El Taekwondo tiene que ver, también, con la niñez. En la escuela rural a la que fui, tenía un grupo de amigos reducido, ya que éramos poquitos niños, lo cual, nos hacía sentir, también, si se quiere decir de alguna forma, valorados, muy contemplados por nuestras familias, por la maestra; y, cuando me mudo a San José, donde empiezo una etapa nueva, donde empiezo a ir a un colegio en el que hay más niños, donde cuesta un poco adaptarse porque es distinto, en esa etapa, mi madre buscó que yo comenzara a hacer algún deporte, probando con el básquetbol, por ejemplo, pero no me sentía muy cómodo. Un día, pasando por el frente de una escuela de Taekwondo me preguntó si no quería probar, ya que mis hermanos en algún momento lo practicaron, y, ahí, entré, probé, el profesor, a pesar del miedo que yo tenía, me hizo sentir muy cómodo, bien, y, en ese momento, comencé, porque fue el lugar donde nadie me juzgó, el lugar donde, al contrario, me daban valor, me impulsaban a mejorar, a que yo podía lograrlo, que podía hacerlo. Y así fue que, de a poco, empecé a transitar ese camino. En ese momento tenía unos 11 años; hoy tengo 27, por lo tanto, hace 16 años que el Taekwondo está en mi vida.

¿Qué es esta disciplina?

El estilo de Taekwondo que nosotros hacemos, que es el Songahm, es un arte marcial que entrena a personas física y mentalmente. Básicamente, es una forma, un estilo de vida, donde estamos llamados a dar nuestro máximo esfuerzo en cada cosa que hacemos y con la mayor intensidad posible, buscando mejorar continuamente pero, no sólo con el propósito de crecer uno mismo, sino, de ayudar a crecer al entorno, a la sociedad en la que estamos.

El Taekwondo es una vía por la cual lograr valores fundamentales para la vida, un camino.

¿Antes de comenzar una clase se recitan unas palabras?

Lo que usted nombra son promesas, que recuerdan cómo el alumno debe entrenar o cómo debe vivir; porque, justamente, la idea de las artes marciales, no es ser algo que solo se practica, sino que es algo que hay que llevarlo día a día a la vida cotidiana. Entonces, así como se habla de una forma de defenderse o de luchar, eso mismo se utiliza de ejemplo para la vida misma.

¿Por lo tanto esta metodología de arte marcial forma la mente, el cuerpo y el espíritu?

Justamente; mente, cuerpo y espíritu son áreas que el Taekwondo desarrolla. Aclaro que no es un deporte; es un estilo de vida, lo reitero, va más allá de eso.

¿Por qué las artes marciales surgen en la región asiática y no del mundo occidental?

Entraré a opinar de forma más personal. Cuando uno parte de la idea de las artes marciales, vemos que proviene del ejército; todas estas artes marciales, normalmente fueron una forma de «disciplinar» a los individuos; siendo algo que, no nos caracteriza mucho a los occidentales y, específicamente, a los latinoamericanos. La disciplina, la puntualidad, la constancia, son valores que hemos adquirido, pero que, están más asociados a la cultura asiática. Por ejemplo, si usted ve a un coreano, a un chino, a un japonés, y le indica que debe hacer tal o cual cosa, lo hace; por qué, porque traen una historia de disciplina, de seguir comandos.

Hay que tener mucha constancia, mucha disciplina, mucho respeto, lo cual, no es muchas veces fácil de encontrar en la sociedad de hoy.

¿Dichos valores cambiarían la calidad de vida de las personas que los lleven adelante?

Sí, claro; de eso estoy totalmente convencido. Por ejemplo, nosotros decimos que, disciplina, es hacer lo que es correcto y no lo que es más fácil. Por supuesto que, hacer lo correcto, es una construcción social y va a depender de dónde nos encontremos; pero, habla de hacer lo mejor para mí, no lo que es más sencillo, o lo que es más fácil. Entonces, eso, lleva a un mejor estilo de vida. Por ejemplo, muchas veces capas que no tengo ganas de entrenar, pero ahí aparece la disciplina que me dice, no, tenés que hacerlo porque te hace bien. Tal vez no tengo ganas de hacer tal o cual cosa, pero, es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, la disciplina lo que me otorga, de alguna forma, es la consistencia; me ayuda a tener una consistencia para lograr cualquier objetivo que tenga. Pero, la disciplina, es fundamental, porque, muchas veces, hoy en día, las personas piensan que, sólo tenemos que actuar por emociones, o por motivación, y es verdad. La motivación yo la puedo encontrar pero, muchas veces, la misma no está; hay veces que comienzo una actividad con la que estoy muy motivado porque es algo nuevo, o porque obtengo fácilmente un resultado, pero, a veces, esa motivación sube o baja, va pasando, y es en ese momento donde está la disciplina que me hace hacer lo que es correcto y no lo más fácil, que es abandonar, normalmente. Empiezo el gimnasio, voy un par de veces, me siento cómodo, es nuevo, pero después, voy un mes, dos meses y baja la motivación. Ahí: disciplina. Y lo mismo pasa en cualquier otro orden de la vida: el estudio, el trabajo, con todo. Y, por supuesto que, va de la mano, con la voluntad.

¿Desde cuándo en Salto?

Nosotros nos llamamos Do Martial Arts, y pertenecemos a una organización mundial de arte marcial. En Uruguay, básicamente, está más desarrollada en el sur del país; hay más de 20 escuelas en Montevideo, una en San José donde comencé, en Colonia, en Florida, y las que están un poco más alejadas están en Maldonado. Pero, nosotros tenemos una zona de trabajo específica; o sea, no podemos poner una escuela de artes marciales, al lado de un colega. En ese buscar un camino, quise no sólo encontrar un lugar dónde poner la escuela, sino que eso tuviera un sentido. Entonces, pensé en ese momento en el norte del país, donde no hay ninguna escuela de nuestro estilo de Taekuondo Sun And, para poder venir y, encontrarme con gente maravillosa como con la que me encontré. Estaba seguro que, iba a gustar el camino; sentí que debía brindarme, primero, una oportunidad a mí, y una oportunidad, también, para la gente que estaba en el norte del país, de aprender este estilo maravilloso. En cuanto a Salto, viendo la ciudad desde el norte del país, me pareció que era una gran ciudad para comenzar. Vinimos con muchas expectativas positivas, y me encontré, como le decía, con gente maravillosa, genial, que me recibió con las puertas abiertas desde el primer momento. La gente se acercó y le gustó la actividad. La escuela empezó el 1° de marzo de 2019, hace relativamente poco pero, desde el primer momento me sentí como en mi casa.

Tenemos entendido que, la variedad en edades de los alumnos va desde muy pequeños hasta adultos, ¿es así?

Niños desde 3 años, incluso, hemos tenido algunos que tienen un poquito menos de esa edad, hasta 40, 50, 60 años. No hay límite de edad; el límite es mental. Eso es lo bueno que tiene el Taekwondo Sun Hang. En Montevideo, por ejemplo, tenía alumnos de 80 años, que practicaban clases privadas de defensa personas. Eso es lo bueno, que cada uno puede comenzar su camino.

¿Qué es la competencia?

Desde que comencé hace 16 años, una de las cosas que empecé a hacer fue competir. El competir es algo increíble; es difícil al principio, entender que, la mayor competencia es contra uno mismo. Por qué. Porque, más allá de que se compite en diferentes modalidades, que son formas, fórmulas, fórmulas con armas, competencia de lucha, lucha con armas, y, sin dudas que se compite contra otra persona por un puesto, la mayor competencia es contra uno mismo. Entender que, tengo que entrenar de tal manera, que tengo que seguir tal procedimiento de entrenamiento, cuidar mi alimentación, programar los ciclos, qué es lo que voy a hacer, tener una estrategia. Entonces, cuando uno tiene el resultado, cada vez va afinando más ese entrenamiento; bueno, a mí me falta entrenar más en la parte de resistencia, o de elasticidad, o de estrategia para lucha. Por eso, el competir es increíble porque, uno, va descubriendo en sí mismo, algunas falencias y, también, algunas virtudes; y, las falencias o las cosas a mejorar, son las que dan el camino para ir superándonos día a día. Eso es lo que pasa, básicamente, en la vida, donde tengo que buscar la estrategia de cómo ganar esta batalla, de cómo salir adelante. A veces voy a estar en una buena posición y, a veces, en una posición más desventajosa, pero tengo que pensar en mí, en qué herramientas tengo para ganar esa batalla en la vida.

Gracias a Dios he tenido la posibilidad de competir aquí en Uruguay, obteniendo varios títulos uruguayos, lo que me llevó a integrar la selección uruguaya de Taekwondo Sun Hang, y hace unos años, aparte de integrar la selección, ingresé al cuerpo técnico. Soy uno de los coach de la selección uruguaya, con la que hemos competido en Panamericano, viajando a Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile. También he participado en dos mundiales en Estados Unidos, a nivel individual y con la selección.

En Uruguay tenemos muy buenos competidores, que han obtenido grandes resultados, que han salido campeones Panamericanos, tenemos algunos campeones mundiales, también, y hay mucho potencial. Incluso, algunos de mis objetivos es que, algunos de los chicos de acá de Salto que han competido, puedan llegar al seleccionado uruguayo.

¿Pasos a seguir en la carrera?

Nuestro principal objetivo en Do, que significa camino, el camino de las artes marciales, que viene de Taekwondo, que significa el camino o la filosofía de pies y manos, es llegar, a través de las artes marciales, a la mayor cantidad de personas posibles, para enseñarles los valores fundamentales que creemos que son necesarios hoy en día en nuestra sociedad.