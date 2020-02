Salto 3 – Artigas 0

Porque lo de Salto en el primer tiempo, fue eso: dosis de talento.

¿Por qué no admitirlo, si fue lo que pasó?

En la medida que acumulan acción los que saben y se tienden en un operativo como el que Salto expuso, solo queda darle paso a la respuesta final.

El talento sabe quien le escribe. Descubrió el talento otra vez, de Carlos Vera, Paolo Dantaz, Emiliano Maciel y el «Tití» Leguísamo.

Pero además lo que supuso la gravitación de Pintos-Rondán. Entonces, con la pelota, la explotación de las vertientes ofensivas.

Y frente a ese Salto del primer tiempo, acosador y desnivelante, la impotencia misma de un Artigas desarmado, expuesto a errores de composición general y sin apelar a argumentos más o menos salientes.

Fue respuesta limitada siempre y cuando se propuso alguna aventura ofensiva, Fleitas resolvió desde la solvencia. Por lo tanto, Artigas y sus males para acorralarlo. Para limitarle vuelo a su pretensión.

Salto fue la otra cara. El reverso de la moneda.

La conquista de la pelota. El imperio territorial, pero sobre todo el dictado de la personalidad futbolística que al equipo de Jorge Noboa nunca le faltó. La sostenida personalidad.

ESA RAZÓN DEL GOL Y GOL

En los 16′ del primer tiempo, el remate en tiro libre desde 30 metros. La pegada de Dantaz fue de novela. La pelota viboreó en el trayecto y se metió asesina contra las piolas: el 1 a 0.

En la media hora el deleite mayor. ¿Cuántos la tocaron, para ser parte de esa ceremonia ofensiva a tambor batiente? Lujos desde la simplificación para que la pelota circulase en progresión, hasta que le llegó a Vera.

La estocada del artiguense, para decidir con el remate justo.

Al fin de cuentas: DE LOS MEJORES GOLES COMPROBADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR ESTOS LARES «NARANJEROS». Por el prólogo, por la cimentación de propiedades individuales y por la técnica de cada uno al servicio del gol. 2 a 0.

Y por si fuese poco, tres minutos después, Fabio Rondán saca la bala y la manda bien arriba, casi al ángulo del palo derecho del golero rival. Tres golazos desde el talento.

Pregunta: ¿vale la pena establecer algo de lo que pasó en el segundo tiempo, cuando ese todo se proyectó y ejecutó en el primer tiempo? Porque la recta final fue una anécdota.

Salto aminoró la eficacia, sin resignar el orden. Un frentazo del ingresado Bentín que pudo ser gol. La chance que no le faltó al «Tití» Leguísamo. Un par de planes ofensivos desde el querer de Emiliano Maciel. Pero ya estaba. Ya estuvo. Ese Salto del arranque.

El del talento que sabe quien le escribe.Y Salto fue un predilecto de esa cuota vital y desnivelante. Con ese Salto no hay discusión. No es posible discutirle. No la hay.

ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dicklinson.

Partido de vuelta. Cuartos de finales. Regional Litoral Norte.

Campeonato del Interior de Selecciones.

Árbitro central: Sergio Liuzzi (Bien).

Asistentes: Yosel González-Fabricio González.

SALTO (3)- Jorge Fleitas; Ricardo Javier Gómez, Elbio José Conti, Héber Eduardo Martínez (Christian Alberto Cavani), Richard Eduardo Rodríguez (Franco Mathías Bentín); Paolo Martín Dantaz, Gustavo Alejandro Pintos, Fabio Andrés Rondán (Richard Toriani), Carlos Alberto Vera; Luis Alfredo Leguísamo, Emiliano Agustín Maciel.

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

ARTIGAS (0)- Brandao; John Silva, Ender Texeira, Hugo Paz, Renán Rodríguez; Sebastián Martínez, Germán Díaz (Ferrari), Damián Paz (Sorabilla); Héctor Moreira (Jacques), Sergio Romero, Guillermo Da Col.

Director Técnico: José María García Da Rosa.

GOLES: 16′ Dantaz; 30′ Vera; 33 Rondán (S).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Carlos Alberto Vera.

EL MEJOR DE ARTIGAS: Sergio Romero.

Con Paysandú de visitante

El acceso de Paysandú a las semifinales, tras su victoria del sábado ante Tacuarembó por 1 a 0. En tanto Salto, derrotó por dos veces a Artigas para alcanzar el mismo derecho. En semifinales, uno de los dos partidos será clásico otra vez entre Salto y Paysandú.

Si el técnico Jorge Noboa no se aparta de su línea de pensamiento, los «naranjeros» serán visitantes, para luego definir en el Dickinson. La duda es si el primer enfrentamiento será el sábado o domingo, dependiendo de VTV, desde el momento que emitiría en directo el duelo del próximo fin de semana.