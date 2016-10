La Liga de las Colonias Agrarias jugará hoy domingo 9 de octubre una nueva fecha en sus dos divisionales, en la “A” será la 4ª fecha de la Segunda Rueda y en la “B” la 5ª fecha de la Segunda Rueda.

Entre los partidos destacados en la “A” está el de Independiente que visitará a Cadys en Villa Constitución, en tanto que Tropezón se medirá ante Universal y Corralito ante San Lorenzo, estos dos últimos juegos se realizarán en el estadio Vispo Mari. En la “B” el juego destacado por lejos será El Tanque – Defensor, primero y segundo por el ascenso.

LOS PARTIDOS

Con todos los partidos de la fecha, cancha por cancha:

Estadio “Juan J. Vispo Mari”

12:00 Sub 16 / Sub 20 13:20 hs. El Tanque – Defensor

Árbitros: Oses, Piriz, Ferreira.

15:00 hs. Primera. El Tanque – Defensor

Árbitros: Píriz, Ferreira, Oses.

17:00 hs. Universal – Tropezón. Árbitros: Cáceres, M. Caballero, J. Bueno.

19:00 hs. Corralito – San Lorenzo.

Árbitros: Guglielmone, Revuelta, M. Caballero.

Canchas Abiertas. Inicio 13:30 hs. (Sub 16, Sub 20 y Primeras).

Cancha de Chapicuy

Chapicuy – 18 de Julio.

Árbitros: Barcos, Jonathan Guglielmone, F. Barcos.

Cancha de Cadys (Villa Constitución).

Cadys – Independiente.

Árbitros: M Biassini, Urruzola, Cardozo.

Cancha de Daymán

Daymán – Barrio Albisu.

Árbitros: J. Andrade, A. Caballero, Gómez.

Inferiores de mañana

Cancha de Universal

9:00 hs. con 15 Sub 16 /10:20 hs. Sub 20.

Universal- Tropezón

Árbitros: Revuelta, Porto, Jonathan Guglielmone,

Cancha de Corralito

9:00 hs. con 15 Sub 16 /10:20 hs. Sub 20.

Corralito – San Lorenzo

Árbitros: J. Andrade, A. Bueno, A. Caballero.

LAS POSICIONES

Los números del Campeonato Agrario de Primera en sus dos divisionales:

Divisional A: Independiente 29, Tropezón 28, San Lorenzo 27, Corralito 26, Chapicuy 20, Universal 20, Cadys 16, 18 de Julio 13.

Divisional B: El Tanque 33, Defensor 31, Saucedo 23, Daymán 20, Barrio Albisu 13, Estrella 10.