Alcanzó un 3 a 0 neto al término del primer tiempo, con doblete de Nelson Galeano y el restante de Roger Galeano, consecuencia de una superioridad que el equipo de Barrio Burton fue exponiendo. Arsenal fue poco y escaso en ese primer tiempo, pero al inicio del segundo buscó alterar la actitud y establecer una línea de fútbol más próxima al arco de Wilson Núñez.

El descuento de los verdes, pero ya el trámite y el resultado, parecían terminantes y así fue.

El Tanque replegó líneas, fue inteligente, con sentido de solidez general y apareciendo en ocasiones asiladas pero precisas, desde el contragolpe que manejo. Cuando se iba el partido, el segundo penal en la sanción de Gustavo Barboza. La ejecución desde Diego Tabárez, el rechazo de Natalio Machado y en la réplica, el mismo ejecutante para esta vez sí, no fracasar.

Fue el cuarto y definitivo gol de El Tanque que ganó con propiedad, para quedarse con la punta en exclusiva de la liguilla de la “C”, a falta de una fecha. Para Arsenal, el reverso de la moneda. Es el primer eliminado. Ya su condena escrita, tras un partido en que nunca le encontró la vuelta.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la 2ª fecha de la liguilla.

Divisional “C”.

Árbitro central: Gustavo Barboza (Muy bien).

Asistentes: Jonatan Moraes-Santos Galli.

EL TANQUE ( )- Wilson Núñez; Jorge Gómez, Diego Tabárez, Wásgington Medina, Julio Ferreira; Néstor Texeira, Javier Tabárez, Roger Galeano; Sergio Bravo (Jonatan Galeano); Carlos da Silva (Gustavo Saldaña), Nelson Galeano.

ARSENAL ( )- Natalio Machado; Santiago Balori, Alvaro Albín, Henry Píriz, Gonzalo Jorge; Jorge Viera, Domingo Volpi, Roberto Martínez; Ezequiel Silva (Pablo Sebastián Bernasconi), Feliciano Aranda, Carlos González.

GOLES: 21′ de penal y 34′ Nelson Galeano (ET); 45´ Roger Galeano. Segundo tiempo: 27′ Jorge Viera (A), 42′ Diego Tabárez (ET).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Roger Galeano.

EL MEJOR DE ARSENAL: Jorge Viera.

Tabla de posiciones- El Tanque 6, Parque Solari y Quinta Avenida-Treinta y Tres 3, Arsenal 0.

Próxima fecha (tercera y última de la liguilla): Arsenal vs Quinta-33 y El Tanque vs Parque Solari.