Operativo 2020

«Entraremos a analizar y ver lo que es posible. Por supuesto que desde ya vamos pensando en como reforzar a El Tanque, porque sabemos que la «A» marca exigencia superior para todos. La mayoría de los equipos que han llegado a la «A» en los últimos años, han bajado en lo inmediato. Eso está diciendo sobre la necesidad de tener un plantel más largo y que se adapte a una temporada que para nosotros será desafiante».

*********

«CONOCEMOS LA REALIDAD»

El Tanque convive con un tiempo de recompensa. Casi un sueño. O es un sueño.

Cuando en el 2017 llegó a la Liga Salteña de Fútbol para alinearse en la Divisional «C», hasta ese 2020 no tan lejano en que será equipo de la «A». El presidente JUAN FERREIRA sabe que va llegando una etapa, que en la entidad del Barrio Burton no se puede eludir: incorporar nombres a la agenda, para que las gestiones no falten.

El hecho desde ya es uno, «porque el fin es que El Tanque pueda reforzarse con jugadores de la Liga Agraria. Ahí apuntamos y sabemos que las posibilidades existen, porque conocemos la realidad de los clubes y con quien podemos hablar».

UN CASO HISTÓRICO

Claramente lo de El Tanque, trascenderá por siempre en la historia de la Liga Salteña de Fútbol, porque nunca antes un equipo con pasado en otra Liga (la Agraria en este caso), terminó sumando su nombre en la Divisional «A». Por lo demás, casi desde una misma zona, El Tanque es uno más con Gladiador y Sud América, desde la geografía y la vecindad para acumularlos. Si Sud América ascendiese a la «A», se originaría un hecho al margen de antecedentes: Gladiador, Sud América y El Tanque en la divisional superior del fútbol salteño.