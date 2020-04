Lo que se presume que puede llegar a ocurrir en todo el mundo del deporte está a punto de anunciarse en el tenis, porque el adiós a la competencia en 2020 está cerca. Así lo reconoció el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, al destacar en Italia que es posible que no se reanude la temporada a causa del coronavirus.

Por ahora, tanto el circuito masculino como el femenino (WTA) están detenidos hasta el 13 de julio, pero parece que la situación se extenderá mucho más. «Nadie sabe cuándo podremos reanudar el tenis, por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre. Todo es hipotético, por lo que no sirve de nada golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder, porque es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año», afirmó Gaudenzi. Igualmente, subrayó que el mes clave será septiembre: «Si el juego no se reanudara a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante». Pese a estar en un callejón sin salida, Gaudenzi quiere darle prioridad los Grand Slams si la actividad puede llegar a reanudarse. «Nuestro principio operativo es muy simple: tenemos que intentar jugar tantos torneos como podamos en las semanas que tendremos a nuestra disposición para preservar la clasificación y el premio en efectivo, y sobre todo para proporcionar el entretenimiento. para nuestros espectadores. Represento a la ATP, pero los Slams son los Slams. Tenemos las Finales ATP en noviembre, pero mi deseo es que los jugadores en Londres hayan tenido la oportunidad de demostrar que son los mejores en tres eventos Slams y siete eventos Master 1000, y que podremos coronar al mejor jugador del mundo como solemos hacer».