Muro del Dickinson…¿y quiénes para ser reflejados?.

El 8 de enero de este año, uno de los coordinadores del Ministerio de Educación y Cultura en Salto, Enrique Soler Ponce De León, compareció en la sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Fue portador de una idea-proyecto-objetivo: que en el exterior del muro norte del Parque Dickinson (sobre la avenida) se dibujen imágenes de quienes al paso de los años se han convertido en referentes de la historia del fútbol “naranjero”, priorizando a quienes han desarrollado buena parte de su trayectoria en nuestro medio o que han alcanzado resonancia más allá de las fronteras del país.

Unas semanas después el tema volvió a plantearse y Soler acentuó la necesidad respecto a que desde la Liga surgiese una definición, para que el artista pueda ir elaborando los pasos previos. Todo el trabajo aludido sin costos para la Liga, desde el momento que se enmarca en el operativo del “arte callejero” que esa cartera de estado fue impulsando.

LOS PRIMEROS NOMBRES

Hoy lunes, con el Consejo Superior sesionando otra vez. Desde los clubes, la propuesta de apuntar a algunos nombres, “por lo menos para ir avanzando”, se dijo en la pasada sesión. No se tiene en claro el criterio, para desembocar en la elección definitiva. Pero el hecho es otro: desde que el coordinador del MEC planteó el objetivo en la Liga, HAN TRANSCURRIDO 49 DÍAS.

Hoy, es seguro que no se adoptará posición definitiva, porque además, ¿quién de última resuelve la nómina? No debiesen ser más de 10 los jugadores seleccionados, para que sus imágenes se perpetúen en el muro del mítico estadio. El MEC necesita una definición y el artista también.

El apunte guarda relación con los males que a veces suelen enquistarse en la Liga y en otros ámbitos también: LA AUSENCIA DE EJECUTIVIDAD.

Dos años atrás, se tentó articular una Comisión de Calendario…y se desmanteló la idea en medio de la pereza mental.

Ahora, esta situación que se plantea, refleja ese estado de cosas. Las ideas TIENE UN TIEMPO, no se prolongan indefinidamente. Los meses de invierno, lluvia y humedad, pésimos para el desarrollo de una obra de arte como esta, porque en definitiva lo será.

No pretendamos ser parte de un avión tipo jet. ¡Pero tampoco una carretilla!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-