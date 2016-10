El pasado fin de semana se disputó en nuestra ciudad un nuevo torneo de clubes campeones del fútbol Sénior.

Para conocer detalles del torneo y demás, el diálogo con Humberto Usuca el organizador de este torneo, que nació hace ya 8 años.

¿Cómo fue el torneo?

“Todo bien, de parte de los visitantes, algún inconveniente pero para los equipos locatarios”.

¿Qué pasó?

“Mirá, dos plaquetas y un trofeo que me trajeron los visitantes dan la pauta de que vinieron a pasar un fin de semana en nuestra ciudad y como reconocimiento al trabajo de organizar, la Sexta de Tacuarembó me envió una plaqueta que había prometido en la edición anterior. También la gente de la tierra de Carlos Gardel me trajo otra en memoria de Carlos Porcile, alguien que trabajó mucho por los Sénior de Tacuarembó y que falleció recientemente. Y el club Lavalleja de Rivera me trajo un Trofeo a mi nombre agredeciendo la invitación de participar que le hicimos y aceptaron. Me olvidaba, la gente de Bella Unión me regaló una casaca de su club autografiada”.

¿Sí, pero qué pasó con los equipos de Salto?

“Pequeños detalles de los que no hay que darle mucha importancia. Club Remeros no se presentó a jugar un partido ya que la gente de su club que concurrió no daba ni para formar un equipo con 7 jugadores. Destaco aquí la actitud de su delegado que con el formulario en blanco vino a mí y me dijo lo que le pasaba pidiendo mil disculpas. Y pensar que el campeonato llevaba el nombre de su club al cumplir 100 años. Luego algunos allegados de Deportivo me hicieron saber no de muy buena manera, que no estaban de acuerdo con esto y con aquello”.

¿Vamos a los números en lo deportivo?

“Muy bien. Ya saben que se formaron dos series de 4 equipos teniendo a los dos equipos de Salto, uno en cada serie. La Serie “A” la ganó Deportivo Artigas y se hizo acreedor al trofeo “Intendencia municipal de Salto”. La “B” la ganó Las Américas de Paysandú y se hizo acreedor del Trofeo “club Remeros Salto”.

¿Por la tarde la final?

“Sí, en la tarde del domingo se jugó la final y el ganador fue el equipo de Paysandú por 2 a 1 en un encuentro intenso, si se quiere emotivo que se definió en los últimos minutos. Allí estaba en juego el Trofeo “Humberto Usuca”.

¿El comportamiento de los visitantes, gente que muchas veces vienen solo a pasear?

“Excelente es poco decir, tanto adentro como fuera de la cancha un comportamiento ejemplar. Fijate que tanto el Gremio de Bella Unión como Universitario de Tacuarembó, tuvieron una sola tarjeta amarilla en los tres partidos que jugó cada uno. Como había un Trofeo para el equipo de mejor conducta en el torneo, hubo que hacer un sorteo y el trofeo se lo llevó el equipo de Tacuarembó”.

¿Queda algo en carpeta?

“Dejar mi agradecimiento, a los equipos visitantes, a los que se lo hice saber personalmente, a la gente del Remeros Salto por poner las dos canchas a disposición para este campeonato, a los árbitros que prácticamente estuvieron todo el día en la cancha. No nos olvidemos que se jugó a dos canchas con actividad casi continuada. Y a la gente que concurrió y alentó también, para los otros, los que no estaban de acuerdo con nada, también tengo que agradecerles que se hayan molestado en concurrir a ver el campeonato”

¿Me han comentado de que hay por ahí la idea de un torneo internacional?

“Te han comentado bien, pero los detalles de ese posible torneo del Sénior a nivel internacional, que sería el año próximo lo dejamos para otra nota…¿les parece?

¿Volverías a hacer este campeonato con equipos solo del norte de nuestro país?

“Volvería a hacerlo en su momento y como se hizo estos últimos años. Los problemas que tuve ahora con algunos particulares ya los olvidé”.