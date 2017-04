Al cierre de la jornada del lunes en el Mercado Modelo el tomate de invernáculos cerró a $75 el kilo, en el Mercado Regional o Salteño trepo hasta $55 el kilo y estaba demandado.

Proyectar la estabilidad de ese precio o futuras subas dependerá de la oferta que se registre en el correr de la semana. Lo que si prueba es que la zafra del sur está llegando a su fin, en especial de los tomates a campo y con un público más exigente para esos frutos. El tiempo también hasta ayer ha sido un buen aliado para ese producto. Además, los morrones tuvieron su escalada, al igual que lo demás productos considerados de primor, zapallitos, etc..

Preocupa a nivel de productores salteños la mortandad de plantas de frutillas.

Se vuelven a manifestar problemas sanitarios en los cultivares de frutilla en nuestro medio, de la mano de fitostora se agregan otros hongos dañinos, generando pérdida de plantas al transplante que hace dudar de la concreción de resultados, a pesar de que algunos productores sostienen que se implantara la misma área que el año pasado, apoyados en versiones de viveristas.

Las variedades más complicadas son Yuri y Guapa; y, los predios con la variedad ¨48¨ están menos propensos a los ataques, ya que es tolerante aunque no resistente a esas patologías.

Hace suponer que la frutilla temprana será escasa y en relación a la zafra en sí, la que se afirma a partir de junio, dependerá la oferta de la mortandad de plantas después de transplantadas.

La producción de frutilla argentina creció un 13% en los últimos cinco años.

La frutilla representa el 0,1% de la fruta que se come en la Argentina, mientras que su consumo per cápita es de 165 gramos por año. Lejos está de lo que se come en Europa, donde se alcanza 1 kilo per cápita al año.

La superficie cultivada en la Argentina es de aproximadamente 1.000 hectáreas, donde se producen 30.000 toneladas anuales. Los rendimientos son muy variables entre regiones y entre productores de una misma región. Es un cultivo de gran valor económico y con grandes posibilidades de industrialización (dulces, jaleas, helados).

La frutilla se produce prácticamente durante todo el año en el país. Si se comienza desde el norte (Salta, Tucumán), la producción se da desde junio en adelante; luego se elabora en Corrientes y le sigue Santa Fe, donde Coronda es una de las zonas más importantes a nivel nacional, que produce desde septiembre hasta diciembre. Luego, aparece el cinturón de Buenos Aires, de octubre a diciembre y de febrero a marzo. Finalmente, la zona sur del país produce especialmente de diciembre a marzo.

A nivel mundial, la producción de frutillas ha crecido 13% en los últimos cinco años, alcanzando 4.516.810 toneladas. El principal productor es Estados Unidos, con 1.366.850 toneladas. De ellas, el 80% se destina a mercado fresco. El valle de la costa central de California es llamado por algunos la «capital mundial del berry», debido a su producción de frutillas, frambuesas y moras. Allí se elabora la mayor cantidad de frutillas del mundo. En segundo lugar está México, con 360.426 toneladas, y, muy cerca, Turquía, con 353.173 toneladas. Le sigue España, con 289.900 toneladas, de las cuales 75% se destina a venta en fresco. En quinto lugar está Egipto, con 242.297 toneladas. (Fuente: La Nación – RA)

20.000 kg de verduras regaladas, como protesta al gobierno argentino.

Miles de familias productoras de verduras volvieron a la Plaza de Mayo para regalar 20 mil kilos de alimentos ante la «falta de respuesta del Gobierno» para un sector que alquila las hectáreas en la que produce, compra los insumos en dólares y recibe 400% menos del valor que paga el consumidor.

«Tenemos intención de diálogo, pero tenemos que volver a salir a la calle dejando nuestra producción, nuestra casa y nuestros hijos», lamentó Andrea Díaz, una de las productoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) desde la Plaza de Mayo, donde se lleva adelante el segundo Verdurazo en reclamo por el avance del proyecto de ley para el acceso a tierras, que finalizó con un festival y un abrazo simbólico al Congreso Nacional.

Lechuga, cebolla de verdeo, acelga, perejil, repollo, radicheta, rúcula, son los productos que más de cinco mil familias productoras del Conurbano bonaerense, La Plata y el resto de la provincia decidieron repartir en la Plaza de Mayo. «Desde la quinta, la lechuga sale a 50 pesos el cajón de 20 kilos, y en las verdulerías cobran 50 pesos el kilo. El que está perdiendo es el productor porque los insumos están en dólares y la venta no vale nada», sintetizó Andrea en diálogo con Página12.

El Verdurazo tuvo su primera edición en septiembre del año pasado. Luego de aquella protesta, la UTT —que representan también a productores del resto del país— le llevaron al ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, un preproyecto de acceso a la tierra, que contempla el acceso a créditos para adquirir las tierra que en la actualidad arriendan, y un programa de cooperación con el INTA para mejorar los sistemas de producción. «Tenemos intención de diálogo, pero no hubo respuesta del Gobierno. Una comisión de productores se presentó en el Ministerio, pero nunca fue atendida», denunció Díaz.

El preproyecto de ley de acceso a la tierra había conseguido en septiembre las firmas de algunos diputados del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, pero no avanzó en el Parlamento. Por eso, los productores decidieron marchar al Congreso después de repartir los bolsones de verdura en la Plaza de Mayo. «Las economías regionales estamos en crisis, necesitamos una Ley de Emergencia que brinde protección al trabajo y apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores», alertan. (Fuente: portal D24AR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 24 de Abril del 2017: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, en un escenario de actividad concentrada en las primeras horas de venta. Disminuyeron los valores de: lechuga, acelga, apio hoja, cebolla de verdeo, nabo, puerro, rúcula, berenjena, morrón verde, pomelo y limón de calidad superior. Aumentaron los precios de referencia de tomate y zapallito.

Emilio Gancedo