Se habilitaría el ingreso de público a los partidos que vienen por la Copa del Interior

Algo más de una hora ayer a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, por parte del Director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, sumándose Carlos Fiordelmondo en carácter de Coordinador de área de deporte y educación y Alejandro Sagasti, Coordinador de área de programas especiales. La asistencia entre otros, de los neutrales de la Liga Salteña, encabezados por Juan Ramón Guarino; el presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni; presidente de la Liga Salteña de Baby Fútbol, Germán Fernández y el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr Carlos Albisu y el Consejero de la Organización del Fútbol del Interior, Héctor Coronel.

Cuando de principio Sebastián Bauzá reflexionó en voz alta sobre la no habilitación de público en los escenarios donde se juega fútbol y que involucra a las Ligas del Interior, el presidente Juan Ramón Guarino, replicó con un trancazo argumental transformado en pregunta: «¿por qué otros sí juegan y nosotros no?», aludiendo en el caso de Salto, a la Liga Comercial, Fútbol Sénior y Súper Sénior. Pero también el presidente de la Liga le puso énfasis a la habilitación de áreas del espectáculo, como cine, teatro o festividades programadas para los próximos días. Bauza adujo «que en el teatro la gente no se abraza y en el fútbol sí, por ejemplo cuando se produce un gol»

LAS RAZONES DEL PRESENTE

Lo concreto es que el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, acentuó una situación de hecho «porque nosotros conocemos la realidad del fútbol del Interior, sabemos de qué hablan y que jugar sin público les resulta inviable. Estamos trabajando en temas como estos. Pero nosotros estamos por debajo del Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando del rector en materia de salud»

Héctor Coronel, quien además es presidente de la Liga Sénior puntualizó que «en el caso nuestro son canchas abiertas y no menos de 20. Difícilmente a una cancha vayan 500 personas».

Bauzá manejó como argumento que en escenarios cerrados, con tribunas habilitadas, es poco posible el distanciamiento físico. Pero a nivel del Campeonato del Interior, la perspectiva es naciente. No es descartable que antes del inicio de la próxima fase (12-13 de setiembre), se habilite un determinado número de personas por estadio.

CUESTIÓN DE FUTURO

En tanto, un anuncio fue remarcable a todas luces, desde el momento que se proyecta para Salto, la construcción de un CENTRO DE FORMACIÓN DE JUGADORES DE FÚTBOL A NIVEL JUVENIL.

Para los tres jerarcas visitantes, «Salto está sentado en un potencial inocultable en esa materia».

¿Qué se pretende a partir de esta iniciativa?: que el desarraigo no se produzca como consecuencia de quienes ostentan condiciones y deben transitar por el camino de la emigración para alcanzar determinados protagonismos.

En tanto al presidente de la Liga Salteña de Baby Fútbol, Germán Fernández, le cupo un momento de agudo análisis sobre la realidad a ese nivel en Salto y «la ausencia de determinadas infraestructuras, por ejemplo a la hora de alojar delegaciones visitantes».

El Dr Sebastián Bauzá apuntó al «auto-fútbol» como opción: aficionados que asisten a los escenarios, permaneciendo en el interior de la locomoción propia, «porque es una manera ideal de evitar acercamientos. Por sobre todo, una necesidad: respetar lo que nos exponen los científicos, porque gracias a ellos en el punto de partida, tenemos el beneficio de esta situación que nos involucra».