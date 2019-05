Buenos Aires, 20 may (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este lunes que si el gobernante chavista Nicolás Maduro continúa en el poder en Venezuela tras la inestabilidad de los últimos meses, el resto de países del continente pagarán el costo.

“Si la situación no cambia en Venezuela, si Maduro sigue en el poder, ese es un costo que tendrán que pagar todos los países de la región”, indicó Almagro en un almuerzo con empresarios organizado en Buenos Aires por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Almagro consideró que, de hecho, varios países de América Latina ya se ven afectados por “la exportación de la crisis” de Venezuela.

Se refirió a los millones de personas que han emigrado del país caribeño en los pasados años debido a la crisis humanitaria que ha conducido a una lucha por el poder entre Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido presidente por cerca de 50 naciones.

“Puede ser que para 2020 la cifra de migrantes venezolanos pueda llegar a los siete millones”, indicó Almagro, quien habló de que el flujo migratorio conlleva “presión” sobre materias como “la seguridad y la salud” en los países receptores, aunque no especificó en qué sentido.

EFE