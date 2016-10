A una semana de iniciada la zafra de venta de reproductores de primavera y con 1.027 toros vendidos, exclusivamente en base a datos publicados por El País, el valor promedio se ubica en U$S 3.131.

Comparando con el año pasado, significa un ajuste a la baja de 6,68% en valores. Sin embargo, se ha comercializado un 15% más de toros, básicamente debido a que se han registrado varios remates nuevos esta zafra. Analizando por razas, se llevan vendidos 543 toros Hereford (2% más que el año pasado), a un promedio de U$S 3.236, lo que marca un ajuste de -7,7%. En Angus, van hasta ahora 413 vendidos (41% más), y el promedio se ubica en U$S 2.989, situándose el ajuste en -3,76%. Los remates con mejores promedios han sido, por orden: 1) Los Novilleros: 41 Hereford a U$S 4.493.

2) Las Anitas: 78 Hereford a 4.316.

3) El Coraje: 46 Brangus a US$ 3.608.

4) Frigorífico Modelo: 55 Angus a US$ 3.436.

5) Sociedad Ganadera San Salvador: 40 Polled Hereford a US$ 3.435