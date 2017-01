El viernes 10 de febrero vuelve a Salto las Artes Marciales Mixtas y el Kick Boxing, el espectáculo Kumite Warriors 2017 se celebrará en el gimnasio de Círculo Sportivo.

Esta sexta edición del Kumite tendrá 10 combates internacionales, con el desafío Uruguay vs Argentina. Además el Título Sudamericano en juego, entre el luchador salteño Juan «El Pitbull» Araújo de Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir contra el argentino Martín «El Sanguinario» Páez, También tendrá como combate principal entre el luchador salteño de Vilamir Jose «El Titán» Trindade actual Campeón Sudamericano de MMA en la categoría Peso Pluma, que esta vez subirá una categoría para enfrentar al campeón argentino Mariano «La Guadaña» Mendieta, combate que estuvo fijado en el pasado y no pudo realizarse.

Las entradas anticipadas estarán a $ 150 en Himalaya 24 horas (Agraciada Esq. Asencio) y New Store (Uruguay Nº 888). Algunos de los Combates a realizarse son:

Esteban «El Duende» Rodríguez (Vilamir-Uruguay) vs Yonatan Marchessi (Shitao – Argentina)

Luciano «Torito» Pereira (Vilamir-Uruguay) vs Sergio Correa (Shitao – Argentina)

Valeria «La Gladiadora» Vaz (Vilamir-Uruguay) vs Brenda Marchessi (Shitao – Argentina)

Cristian «Kimura» Alvarez (Vilamir-Uruguay) vs Alejandro «El Verdugo» Pintos (Tigres de Acero – Uruguay)

Alejandro Lequini (Vilamir-Uruguay) vs Luis Balbi (Uruguay)

Lucas «The Punisher» Motta (Vilamir-Uruguay) vs Federico «El Problema» Mendes (Contender Argentina)

Matías «El Arcángel» Machado (Tigres de Acero – Uruguay) vs Gabriel «El Tigre» Medina (Contender Argentina)

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN ESCUELA DE ARTES MARCIALES VILAMIR

Para realizar un entrenamiento recreativo y competitivo, graduaciones, competición, ejercicio Físico con profesores calificados, el contacto es 097 348 702. Habrá clases de MMA (Artes Marciales Mixtas), deporte que combina técnicas de golpes de pie (Puño, Codos, Rodilla, Patadas) y técnicas de Lucha de Piso (Derribos, Estrangulaciones, Llaves, Luxaciones).

Clases de MUAY THAI (Boxeo Tailandés), Arte Marcial con Origen Tailandés, conocida como una de las Artes Marciales más eficaces del Mundo, que se caracteriza por su amplio arsenal en el Combate de Pie, trabajando técnicas de Puño, Rodilla, Codos y Patadas, Clinch (agarres) y Derribos.

Clases de KICK BOXING una de las disciplinas más populares que combina los puños de boxeo con las técnicas de Patadas, entrenamiento recreativo y competitivo, trabajo físico como también aplicado a la defensa personal.

Clases de BRAZILIAN JIU JITSU un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal brasileño de origen japonés que está enfocado principalmente a la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo.

Clases de LUTA LIVRE: La Luta Livre (lucha libre en portugués) es un arte marcial y sistema de combate híbrido desarrollado de origen Brasilero.

Proviene principalmente del judo, Jiu Jitsu Japones y el catch wrestling, y hace hincapié en la lucha en el suelo y el agarre. Su mayor particularidad frente a disciplinas semejantes es que se practica sin gi (Sin Kimono), por lo que prevalecen las técnicas destinadas a las articulaciones y los estrangulamientos, conocidas como el Arte más completo de lucha sin Kimono.