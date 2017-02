Ing. Agr. Roberto Cardellino

El próximo viernes 3 de marzo, a partir de las 17 horas, y por primera vez en nuestro departamento, cabaña La Empastada del Ing. Agr. Javier Fillat e Hijos, venderá sus Merino Dohne en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto.

La oferta consistirá en 80 carneros Dohne con datos de DEPs de la evaluación Australiana, Sheep Genetics. De los cuales 30 de ellos son recomendados no solo para monta natural, sino también para inseminación.

El remate estará a cargo del escritorio Ruben F. Canépa con 180 días libres y 6% descuento con pago contado.

El evento contará con transmisión en vivo por Charrúa TV. El catálogo con todos los datos de la oferta está disponible en:

www.rubenfcanepa.com o puede solicitarse a través de los teléfonos 099362051, 099252915, 4732 5401 o 099731257.

El Ing. Agr. Roberto Cardellino, asesor técnico de la cabaña dialogó con EL PUEBLO manifestando que el remate se realizará en Salto ya que la cabaña realizó muchas compras de vientres, carneros y semen de cabaña Tres Árboles, por lo cual el 100% de la genética es todo Tres Árboles y, como tradicionalmente esta cabaña hizo sus remates en Salto y este es el departamento más ovejero del país, van a continuar con esa tradición.

OFERTA MUY

INTERESANTE

Cardellino afirmó que se trata de una oferta muy interesante, la cabaña ya había comenzado en años anteriores, y Fillat le planteó armar el plantel de forma más seria y profesional, lo cual realizaron juntos.

Destacó que la cabaña cuenta con evaluación genética, todos los animales disponen de los valores de EPD que se hacen en Australia.

«Es un dato importante, porque claramente el dato de EPD es una ayuda importantísima para todos los compradores en el sentido de saber qué es lo que puede adquirir».

En cuanto a la oferta, manifestó que se ofrecerán borregos y carneros padres para uso tanto en monta natural como inseminación artificial.

OBJETIVOS

«Hemos seguido con la idea de fijarnos como objetivo mantener un animal como lo es el Dohne, un doble propósito con lana fina; animales de muy buen tamaño, muy buena conformación, buenas carcazas, pero hemos puesto –ya desde la época de Tres Árboles- mucho énfasis en la parte de lana porque el tema lana acá tiene una importancia económica

muy grande». En este sentido indicó que están apostando a vellones de muy buena calidad, a muy buen peso de lana. Agregó que los primeros datos genéticos de la evaluación de Australia, «nos dieron la grata sorpresa de mostrar que cabaña La Empastada en materia de peso de lana, está por encima de las cabañas australianas».

Remarcó que este dato no es menor, ya que normalmente la gente aquí lo está absorbiendo por Dohne o lo están cruzando criadores de Corriedale, Merino y otras razas.

«El Dohne se está afianzando porque la evolución del Uruguay en materia ovina va hacia ese doble propósito con lana fina», dijo el ingeniero y recordó que hoy la lana fina está prácticamente más de tres veces el valor de la lana de 28 -29 micras de las razas como el Corriedale. «Es una diferencia de precio sumamente interesante, y no se va a perder nada en materia de producción de carne, de manera que es el atractivo que tiene el productor».

Indicó que por este motivo muchos criadores de Merino han buscado el Dohne justamente para sin perder calidad de lana, potenciar la producción de carne, con animales de más tamaño, mejor conformación, son además animales muy rústicos, y esa es la idea del plantel de La Empastada.

Recalcó que el Merino Dohne es una raza rústica porque nació de esa forma, en una zona de Australia de pastos muy malos, en una zona no muy apta para lanares, la crearon y la seleccionaron allí por varios años para tener una buena productividad, una buena reproducción, una buena tasa de crecimiento y lana en condiciones de pastos naturales de no muy buena calidad.