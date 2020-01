El vino es una bebida procedente de la fermentación del jugo de uva, que se produce gracias a la acción de las levaduras presentes en el hollejo de las uvas, y su historia ha transitado, casi, los mismos caminos que la propia humanidad.

Algunos historiadores sitúan su origen entre los años 6.000 y 5.000 aC, pero las primeras cosechas datan de dos mil años después en las tierras de la antigua Mesopotamia. De allí viajó a Egipto, encontrando en las riberas del Nilo terreno fértil para el cultivo y desarrollando, entonces, una actividad productiva e industrial.

Los egipcios fermentaban el mosto en grandes vasijas de barro y producían un vino tinto que se convirtió en un símbolo de estatus social. Tanto, que los faraones eran enterrados con vasijas de barro que contenían vino en su interior. Y ya desde esa época, la bebida se guardaba en ánforas donde los alfareros grababan la fecha de elaboración y la calidad del mosto.

La adaptabilidad de la vid ( vitis vinifera ) favoreció su expansión por Europa Occidental a través de las rutas comerciales.La elaboración de vino se introduce en Italia en el año 200 a.C., donde los romanos lo bautizan como Baco y, en su nombre, celebran por lo alto. Fueron ellos mismos los primeros en experimentar con injertos, en incluir hierbas maceradas para su elaboración y en utilizar recipientes de madera para su transporte.

Desde Italia, el cultivo de la vid se extiende hacia tierras gala y a resto de Europa, haciendo del vino un producto de trascendente valor comercial.Durante la Edad Media, las tierras pasan a ser propiedad de la Iglesia y los reyes. Así, la elaboración del vino queda reservada a monasterios y castillos. En este periodo se hace extensivo el uso de las barricas de madera para almacenar el vino y, de forma casual, aparecen las primeras bodegas, en los sótanos de monasterios y castillos, como reductos donde guardar las barricas y protegerlas de los saqueos, por lo que se guardaban en los sótanos de monasterios y castillos.

Ya en la época de la conquista, los colonizadores españoles llevaron la vid al Nuevo Mundo y cambiaban el vino por las materias primas que encontraban en las nuevas tierras. Llega entonces el perfeccionamiento de las técnicas de vinificación, se empiezan a utilizar botellas de vidrio para conservar el vino, se inventa el tapón de corcho, y el monje Dom Pérignon descubre cómo elaborar el vino espumoso en la región de Champagne.

El desembarco en Uruguay

El vino llega a Uruguay durante segunda mitad del siglo XIX, de la mano de familias inmigrantes que traían su saber desde el Mediterráneo. Hacia 1870 se establecen dos viñedos en suelo uruguayo: el del vasco francés Pascual Harriague en San Antonio Chico (Salto), y la granja del catalán Francisco Vidiella en Colón (Montevideo).

En 1878, Vidiella ya había adaptado la primera variedad de vid, de procedencia europea, al clima uruguayo. Al poco tiempo, Harriague hizo lo suyo con una variedad que importó de Concordia.

Con la experiencia de estos pioneros como estandarte, más el trabajo de otros tantos que los siguieron, la vitivinicultura se afianzó en Uruguay y alcanzó un crecimiento que logró sustituir buena parte de la producción extranjera.

Los establecimientos se multiplican y la actividad se vuelve próspera. Hasta que en 1898 un insecto plaga -la filoxera- se instala en los establecimientos, cambiando para siempre el modelo productivo.

LAS REGIONES

Uruguay posee características inmejorables para la producción de vinos de calidad.

Está ubicado entre los paralelos 30º y 35º de latitud sur, zona de las mejores áreas cultivables de Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia.

Es el único país del continente que, con influencia del océano Atlántico, se asemeja a Burdeos en temperatura, lluvia y vientos, y posee diversidad de buenos suelos con diferentes niveles de drenaje y fertilidad.

Es, además, un país que combina la tradición, el conocimiento y la experiencia de la producción artesanal del viejo mundo con la energía e innovación del nuevo. El resultado son vinos singulares, con un perfil propio y características que sorprenden.

Zona Sur

En esta zona, la influencia del Río de la Plata es muy marcada, y es la región donde se concentra la mayor cantidad de bodegas y viñedos del país. Es ideal para las variedades blancas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier y Albariño, y, en especial, para la cepa insignia: el Tannat.

Montevideo

En la capital se encuentran algunos de los viñedos más antiguos del país. Fue el lugar elegido por los primeros viticultores, que buscaban estar cerca del principal mercado, pero la expansión de la ciudad los fue alejando hacia Canelones. Como en toda la zona sur, el promedio de lluvia anual hace que la irrigación artificial sea innecesaria. La brisa constante del mar, al igual que en Galicia, favorece la maduración larga y modera el potencial alcohólico, preservando parcialmente la acidez.

Canelones

Es la región vitivinícola más grande del país, siendo responsable del 60 % de la producción. El departamento rodea a la capital, presentando una paisaje llano suavemente ondulado que incluye campos y playas. Ofrece una gran variedad de suelos, que generalmente son ricos y densos, entre los que se destacan los de granito rosa de más de 600 millones de años. Posee temperaturas tolerables, tanto en verano (que descienden en la noche) como en invierno (donde no hace frío excesivo), y abundancia de agua de buena calidad, por la proximidad de numerosos ríos. San José Es la cuarta región del país en cuanto a producción, con aproximadamente 500 hectáreas de vides. Presenta características climáticas y de suelo muy similares a las de Canelones. Es una región reconocida por su sauvignon blanc y, por supuesto, por el clásico tannat.

Zona Este

Posee mayor altitud y diversidad geológica que el resto de las regiones. Suelos particulares, como los compuestos por rocas cristalinas con algunas incrustaciones de cuarzo, los aluviales y de grava en el hondo del valle, y en particular los próximos a la laguna Garzón, surgidos de basamento cristalino, que son los más antiguos del planeta. Fruto del desgaste de estas rocas, surge el balasto de la región: muy suave y con excelente drenaje y permeabilidad, y con múltiples minerales para producir algunos de los vinos más relevantes de la zona.

Maldonado

El departamento de Maldonado, reconocido internacionalmente por la ciudad balnearia de Punta del Este, tiene un perfil innovador que lo posiciona como la región emergente en la producción vitivinícola del país.

Zona suroeste

Dominada por el departamento de Colonia, esta zona alberga la primera ciudad del país, considerada hoy Patrimonio Histórico de la Humanidad. Posee una gran propuesta gastronómica: es famosa tanto por sus vinos como por sus quesos, y cuenta con la bodega comercial más antigua del Uruguay; visitarla es sentirse transportado a otra época.

Colonia

Los terrenos del departamento, especialmente los de Carmelo y los pedregosos cercarnos al río San Juan, son de excelente calidad para la producción de vinos. Combinados con el clima suave que generan las aguas cálidas de los ríos Uruguay y Paraná (que confluyen sobre el Río de la Plata) la hacen especialmente idónea para variedades tardías, como cabernet sauvignon y tannat, así como para las variedades blancas.

Zona Central

Con clima más cálido y más horas de sol que otras regiones; se destacan los departamentos de Durazno, de maduración más temprana, lo que evita las lluvias tardías de otoño; y Rivera, que se caracteriza por viñedos en colinas, cerros y suelos de tierra roja.

Durazno

Ocupa la región central del país y posee clima más cálido. Esto favorece que las variedades tardías maduren, generalmente, dos semanas antes que en Canelones y que se evite el daño de las lluvias de otoño. Estas características le han proporcionado una excelente reputación por sus cabernets bien madurados.

Rivera

Se caracteriza por sus viñedos a los lados de colinas y cerros, algunos a 215 metros de altura, y por sus suelos profundos de arena roja. Al limitar con Brasil, comparte muchas de sus condiciones climáticas: aquí las estaciones son más secas y hay más horas de sol. Es una región especialmente buena para las cepas que maduran tardíamente, como la cabernet sauvignon y la omnipresente tannat.

Zona litoral

Una zona de temperaturas elevadas, gran amplitud térmica y humedad. La fuerte influencia de los ríos Uruguay y Daymán, junto a la diversidad de suelos dan origen a vinos con características particulares. Son regiones donde la humedad hace todo más difícil, pero le da al vino más sabor y aroma.

Paysandú

Es la más grande de las regiones pequeñas, con 32 plantaciones en 170 hectáreas. El suelo es fértil y rico en contenido calcáreo, bueno para tannat, cabernet sauvignon y syrah.

Salto

Sobre la cuenca del Daymán, la temperatura fluctúa entre 40 grados, durante el día, y 20 grados, durante la noche, y los suelos son limosos, arenosos, de medio metro de espesor y poco fértiles, sobre una capa bien drenada de grava, que mantiene cierta humedad. Resultan ideales para vinos finos, en particular para el tannat, que se manifiesta bien suave y redondo

Bodega Salto Chico

En Salto podemos encontrar tres bodegas :

BERTOLINI Y BROGLIO – BROBER SRL

BODEGA CATTANI – MENSAH SRL

BODEGA SALTO CHICO-LOS CALOS LTDA

Bodega Salto Chico

En Uruguay, en el departamento de Salto y donde Don Pascual Harriague introdujo las primeras cepas Tannat a nuestro país en 1874, están ubicadas nuestras viñas implantadas a partir del año 1999.

UbicaciónNuestra parcela se encuentra sobre la costa del Río Uruguay en la zona del «Salto Chico», un lugar muy bello y reconocido, de rápidos de agua que se producen a esta altura del río y que dan el nombre a nuestra bodega.

Viñas

La superficie de nuestro viñedo es de 6 hectáreas de cepas importadas de Europa, donde predomina la Tannat.Esta implantado en suelos de arena y canto rodado, llena de piedras semipreciosas redondeadas por el trabajo del río de otras épocas, en que su cauce abarcaba nuestra parcela. Con agua mineral natural extraída de dos pozos regamos nuestras vides cuando es necesario.Le pequeña extensión nos permite realiza un manejo del viñedo que no es posible realizar en grandes extensiones, logrando de esta manera una excelente materia prima para lograr los mejores vinos.Bodega Nuestra bodega se encuentra ubicada junto al viñedo y dispone de la tecnología para una óptima vinificación moderna. En la vendimia, las uvas son cosechadas a mano y molidas sobre cubas de acero inoxidable. El seguimiento del proceso de fermentación, el descube y la etapa de crianza en bodega son pasos minuciosamente atendidos, hasta que el vino se encuentra pronto para su degustación.

http://www.inavi.com.uy/

Vino institucional INAVI 2020

El Instituto Nacional de Vitivinicultura seleccionó seis variedades de vino uruguayo como sus vinos institucionales durante el año 2020.

Los mismos son:

Tannat: Bodega Artesana / Tannat 2018

Tinto no Tannat: Bodega Varela Zarranz / Marselán Roble 2018

Rosado: Bodega Garzón / Pinot Noir Rosé 2019

Blanco: Bodega Bouza / Albariño 2019

Espumoso: Bodega Giacobbe / Paa Extra Brut

Tannat Reserva: Bodega Juan Toscanini e Hijos / Tannat Reserva 2017

La selección estuvo a cargo de los integrantes de la Comisión Enotécnica Asesora, junto a un representante de la Asociación de Bodegas Exportadoras, quienes analizaron las muestras, innominadas y codificadas, en tres instancias de cata ciega.

Los vinos seleccionados acompañarán las actividades y eventos de promoción nacional e internacional de INAVI entre diciembre 2019 y noviembre 2020.

Las botellas que sean adquiridas por INAVI mantendrán sus condiciones de envasado y etiqueta originales, y llevarán un sello distintivo como vino institucional del organismo.