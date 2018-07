En Sub 12 y Sub 14

Peñarol de Montevideo está de visita en nuestra ciudad con dos categorías, la Sub 12 y la Sub 14 que compite en AUFI. Con Néstor Goncálvez al frente, el técnico Alfredo Pintos y un grupo de colaboradores estuvieron ayer en el estadio “Juan José Vispo Mari” participando de la primera de las dos jornadas deportivas que se celebrarán en Salto.

Ayer se jugó en Sub 12, lo hicieron a primera hora Peñarol de Salto y la selección de Villa Constitución, la victoria fue para el equipo aurinegro salteño por 3 a 2. A segunda hora jugó Peñarol de Montevideo Sub 12 ante la Sub 13 de Ferro Carril, que también integró algunos niños de 12 años. Acá la victoria fue para el aurinegro capitalino por 2 a 1.

Para el cierre de la jornada jugaron en forma amistosa Peñarol Sub 12 ante la selección de Salto 12 años.

La final del cuadrangular de 12 años se jugará hoy jueves 5 de julio a las 9 de la mañana entre los dos aurinegros, Peñarol de Salto y Peñarol de Montevideo.

EL PROGRAMA PARA HOY

La actividad para hoy jueves 5 de julio comenzará con la final en Sub 12, seguirá con partidos en Sub 14 por la mañana, en tanto que a las 15 horas se jugará la final del cuadrangular en Sub 14 con la posterior entrega de premios. Los partidos para hoy:

9 hs. Final Sub 12: Peñarol de Salto vs. Peñarol de Montevideo.

10 hs. Ferro Carril Sub 15 vs. Selección de Salto Sub 14.

11:15 hs. Peñarol de Montevideo Sub 14 vs. Selección de Salto Sub 15.

15 hs. Final categoría Sub 14. Entrega de premios.