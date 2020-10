Remató Megaagro

En su local, próximo a Fraile Muerto, y en vivo por su nueva aplicación para celulares, «El Yunque» de la familia Albanell Bensich concretó su vigésimo remate. «Pensar que con Quique quedamos conformes con los 8 toros que vendimos en el inicio del siglo en la Liga», mencionó Diego Albanell Bensich previo a los negocios. Momento en el cual además agradeció: «a mis viejos (Jorge y Estela), a Elisa y Mariu, a tantos amigos y clientes que están y lo que no pudieron venir este año».

Después, bajo el martillo del Ing. José Pedro Aicardi Delgado, secundado por el Ing. Juan Miguel Otegui y demás integrantes de la firma Megaagro, se vendió todo… Y muy bien.

Los vientres.

En orden cronológico, le bastaron 3 martillazos al rematador para adjudicar las 135 vaquillonas SA, entre US$ 1.680 las 24 a parir en noviembre, pasando por US$ 1.620 las 20 a parir en noviembre y en US$ 1.155 promedio las 91 de 2 años.

Uno de los platos fuertes fueron las 33 vaquillonas de pedigree a US$ 3.465 de promedio. Con destaque para la Tat. 7004 (Conversation en Bismarck, con preñez de Capone), vendida en US$ 6.960, adquirida por Booth Metzen, otra, la 7007 (Capo en Made Right), subastada en US$ 6.720, adquirida por Taurinco y varias que pasaron los US$ 6.000.

Los 110 toros Angus de pedigree hicieron US$ 4.198,36 .

Se destacó la venta de dos toros; Capo (en madres Dillon y Classic), que se vendieron de un martillazo ambos en US$ 9.120 cada uno, adquiridos por Roberto Leicht, de Paysandú.

Fuente: El País