«Quiero ser el intendente para volverlo a Salto al lugar que nunca

debió abandonar…y devolver algo de lo mucho que Salto me brindó»

Francisco Blardoni, candidato del Partido Nacional:

El candidato nacionalista Francisco Blardoni se define como un hombre nuevo en la política. «Pancho», así le dicen muchos, es ampliamente conocido sí como empresario, ya que ha estado al frente de su empresa constructora durante unos cuantos años. Vinculado desde siempre al Cerro, actualmente se encuentra con 64 años de edad y jubilado, aunque cercano a la empresa. Uno de los puntos en los que insiste es el que no «hará política» siendo intendente, no pensará en el futuro político personal, solo quiere ser intendente «para reconstruir Salto» y después de esos cinco años, volver a su casa sin otras aspiraciones.

De esta forma conversó con este diario para el presente informe dominical:

-¿Nacido en Salto? ¿Cuándo?

Sí, nací el 19 de diciembre del año 1956, en Salto.

-¿Cómo se conforma su familia?

En mi familia somos mi esposa, Beatriz de Rezendes, mis tres hijas, que son Cecilia, Rita y María Inés, mis hijos políticos, Juan y Matías y tenemos tres nietos que son Guadalupe, Joaquín y Francesco.

-Háblenos de sus estudios, ¿dónde cursó la escuela, los estudios secundarios…?

Fui a la Escuela número 64 «España», en el barrio Cerro, y al liceo en el mismo barrio, el Liceo Piloto, o sea el número 2 «Antonio M. Grompone»

-¿Qué otros estudios ha realizado?

Tengo cursados estudios de Construcción y Postgrado en Arquitectura y Construcción en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

-¿Cuáles son sus actividades fuera de la política?

Disfrutar y compartir con la familia y los nietos

-¿Tiene actividades que puedan llamarse «pasatiempos»?

Sí, tengo…El fútbol, los asados con amigos.

-¿Cree en Dios?

Sí, creo en Dios y con mucha fuerza, siempre que acudí a él, me guió.

Volviendo al ámbito político, ¿por qué quiere ser el intendente de Salto?

Principalmente para reconstruir (al responder pone mucho énfasis en esta palabra) Salto. Quiero ser el intendente para volverlo a Salto al lugar que nunca debió abandonar y al mismo tiempo, con eso, devolver algo de lo mucho que Salto me brindó a mí, quiero decir a mi familia, a mi empresa, a mis amigos…

«La Junta es un ámbito para mantener vigentes nuestras propuestas y apoyar o proponer gran parte de los cambios»

José Buslón, candidato de Unidad Popular:

El profesor de Historia José Buslón es el candidato único que ofrece como intendente Unidad Popular. De esta forma hablaba con EL PUEBLO para el presente informe:

-¿Nacido en Salto?

Sí, en el barrio Cien Manzanas, el 5 de julio de 1976.

-Háblenos de su familia.

Está conformada por mi compañera, Sadia Hernández y mis tres hijos, de mayor a menor Manuel, Valentín y Victoria. Esos son los integrantes humanos, porque las mascotas son parte importante también y tienen su lugar en el grupo. Ahí tenemos a Luna, Billy y Panchi, tres perros muy particulares.

-¿Dónde cursó sus estudios?

Estudios primarios en la Escuela 98 «José Enrique Rodó», la escuela del barrio. Mi pasaje por el liceo fue derrotero bastante complejo. Cursé de primero a cuarto en el Liceo 4, como cuarto lo hice muchas veces, no era un alumno aplicado, lo volví a cursar en el Liceo Piloto, y después de algún año sabático, reinicie en el nocturno del Liceo 5 cursando allí todo el bachillerato. Un estudiante a destiempo, terminé el liceo mientras trabajaba, pero esa experiencia me resultó vital a la hora de leer la realidad y definir mi futuro. Terminado el liceo, cursé profesorado en el CERP y tuve algunos pasajes fugaces por la Universidad estudiando Ciencias Políticas. Actualmente soy estudiante de tecnicatura de Patrimonio en Paysandú.

-¿Actividades fuera de la política?

Investigaciones históricas, tanto de archivo como de prospecciones en tierra, realizando presentaciones y trabajos escritos sobre las mismas a modo de divulgación o de clases abiertas. Somos impulsores del proyecto «Museo en el Liceo», que funciona en el Liceo 2 y participo del grupo de rescate arqueológico «El Sello de la Historia». Otra actividad relevante que ocupa nuestro tiempo es el proyecto «Ante el olvido la historia despierta», estudio del patrimonio funerario simbólico. El activismo social y la militancia sindical nos preocupan y ocupan también, estaban ya presentes antes de nuestra incursión en la arena político partidaria y son parte de nuestra esencia.

-¿Pasatiempos?

Actividades familiares, la familia no es solo responsabilidad, y uno puede divertirse realizando actividades con los hijos, bajo la premisa jugar a jugar, aunque no me gusta perder ni a las figuritas. Otras actividades las ya referida de investigación, lectura por placer, y aire libre.

-¿Cree en Dios?

«Dios ha muerto» dijo Friedrich Nietzsche…Creo en una energía creadora, en una esencia que nos trasciende, que se puede encontrar en todas las religiones, cuando abrimos la mente. Descreo de los dogmatismos y de la fe que no sea fe en el humano y en sus potencialidades. Comulgo con la metafísica y el gnotisimo, descreo de las instituciones y más aún de los prohombres que las lideran. Para transitar el camino de la libertad, igualdad y fraternidad, necesitamos liberarnos de las ataduras que nos tiende la red de la superestructura.

-¿Por qué quiere ser intendente?

Después de dar lucha en lo social, me pareció que es necesario hacerlo desde otros espacios, y lo político partidario nos da esa posibilidad. Es un hecho que no llegaremos a la Intendencia, por lo menos en esta oportunidad, pero la Junta es un ámbito para mantener vigentes nuestras propuestas y apoyar o proponer gran parte de los cambios que forman parte de nuestro programa. Entendemos que estos cambios son importantes para la defensa de los intereses populares y ahí queremos estar siendo protagonistas y crecer en apoyos y adhesiones porque no cambiamos nada si no es con correlación de fuerzas para la cual necesitamos del campo social.

«Decidí postularme por vocación de servicio a la comunidad, tratando de devolver algo de lo que este país y su gente me brindaron»

Ing. Agr. César Mari – Cabildo Abierto

Fecha y lugar de nacimiento.

Nací un 22 de octubre de 1955, en la ciudad de Salto.

Familia

Esposa, tres hijos y una nieta.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Primarios y secundarios completos. Ingeniero Agrónomo en la Universidad de la República.

Actividades

Actualmente no.

Pasatiempos

Leer y viajar

¿Cree en Dios?

Sí, creo.

¿Por qué intendente?

Por vocación de servicio a la comunidad, tratando de devolver algo de lo que este país y su gente me brindaron, donde nunca me faltaron posibilidades de estudiar, ni tampoco trabajo, siendo estudiante y luego como profesional.

«Tenemos la seguridad que vamos a trabajar para

que Salto crezca en oportunidades y empleo»

Andrés Lima, Frente Amplio:

Andrés Lima, candidato frenteamplista, nació el 31 de octubre de 1973. Tiene 4 hijos: Conrado, Berenice, Santino e Isabella. Actualmente casado con Analía Fernández, su familia se compone además por su madre Mariel y sus hermanos Álvaro y Ana. Así prosiguió el diálogo para este informe:

-¿Dónde estudió?

Fui a la Escuela 3, al Liceo 1 y al Liceo 5. Estudié en Universidad de la República, Sede Salto, y me recibí de abogado en 2001.

-¿Actividades fuera de la política?

Fui Líder de Grupo de Adolescentes y Jóvenes en la ACJ, y abogado y juez canónico en el Tribunal Eclesiástico de 2da. Instancia de la Iglesia Católica.

-¿Pasatiempos?

Me gusta la música, soy profesor de piano; leo mucho; escribo, publiqué en 2019 el libro «Un orden para las cosas», y estoy escribiendo uno sobre estoicismo. Hago deporte (bicicleta).

¿Por qué quiere ser intendente?

He ido acumulando una experiencia en la gestión que es muy valiosa. Edil en la Junta Dptal. (2005-2010) y durante un año en ese mismo periodo, fui presidente de la Junta. Fui diputado en el periodo 2010-2015 y luego reelecto en 2014, renunciando a mi banca al ser electo en el 2015 como intendente. Asumo la Intendencia en la peor crisis financiera y económica de su historia y gracias a esa experiencia y a una gestión organizada, pudimos sacar adelante a la Administración, aún enfrentando ni bien iniciado el periodo, catástrofes climáticas como inundaciones y granizadas, que afectaron a gran parte de la población o como la emergencia sanitaria con Dengue y Leishmaniasis. Aun así pudimos gobernar, sin mayorías en la Junta y sin un presupuesto propio. Pese a eso sacamos a Salto adelante, brindando en forma óptima los servicios esenciales que la población requiere e invirtiendo en la mejora de calles y alumbrado público. Pero 5 años no alcanzó para poder llevar a cabo los planes de desarrollo que tenemos, quedó mucho en carpeta, algunas cosas debido a no contar con el presupuesto adecuado para hacerlo y otras porque en la situación descripta anteriormente priorizamos la emergencia.

«Estar en política es una manera de ser un poco más libres»

Cr. Soledad Marazzano – Frente Amplio

Nací el 2 de mayo de 1974 en el Sanatorio Salto de la ciudad de Salto.

En casa somos mis hijas, mi pareja y yo. La familia más extendida está compuesta por mis padres, mi hermano, su esposa y mis sobrinos. Tengo muchos tíos y primos. La vida me fue regalando más familia de amigos, compañeros, conocidos. Todos van dejando huellas y enseñanzas en el camino.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Soy hija de la educación pública. De 1º a 6º de primaria fui a la Escuela Nº4, Juan Zorrilla de San Martín. El liceo lo cursé de 1º a 4º en el IPOLL, Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Fui alumna fundadora del Liceo Nº5, Armando I. Barbieri donde hice 5º de Humanística y 6º de Economía. Con 17 años me fui a Montevideo a estudiar la carrera de Contador Público en la Universidad de la República.

Actividades

Soy madre en tiempo completo. Trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desde el año 2010, lo que significa que dos días a la semana no estoy en Salto.

Pasatiempos

Me gusta disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida como maravillarme de los atardeceres de Salto, una copa de vino, una charla con amigos, sentarme al lado de la estufa, el aroma de los jazmines, comer naranjas al sol, caminar al lado del río.

¿Cree en Dios?

Vengo de una familia católica. Soy bautizada, tomé la comunión y la confirmación. Siendo niña aprendí a rezar, luego fue la forma que aprendí a conectarme con lo espiritual. Meditar creo que es una aproximación más exacta de lo que hago ahora, miro a mi interior. A ese lugar donde está la fortaleza, el ser, el sentir. Es la forma que he encontrado para conectar intelecto, sentimiento, corazón y cerebro. Trato de ser capaz de estar en paz con el espíritu.

¿Por qué intendente?

Me metí a hacer política desde muy joven por dos cosas. Primero, porque aprendí que además de los afectos íntimos, no hay nada más valioso que la libertad. Y cuando una persona se desvincula de la política, cuando la desprecia diciendo que es una pérdida de tiempo, lo que está haciendo es permitir que su vida sea organizada por otros. Pierde libertad. Por eso respeto tanto a los militantes. Estar en política es una manera de ser un poco más libres, incidiendo o controlando un poco más las cosas importantes que afectan la vida propia y la de nuestros seres queridos. Hay muchas formas de hacer política. Participar en partidos, sindicatos, gremios o comisiones barriales o culturales. Cada uno elige la que más le gusta o puede. Pero no puedo imaginarme lejos de la política, viendo, sin meterme, que otros definen cosas relativas a mi salud, la educación de mis hijas, se meten con mi trabajo, mis derechos, o que transforman en mercancía cosas vitales como el agua, el aire y hasta la dignidad.

«Queremos volver a poner a Salto de pie. Hoy nos rebela la grave situación del

departamento a la que nos han llevado

la desidia y la pésima administración»

Carlos Albisu

Carlos Albisu es médico y presidente de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, pero quiere ser intendente de Salto por el Partido Nacional. EL PUEBLO dialogó con él para conocer un poco más de su persona y de su pensamiento sobre algunos temas que tendrán un rol importante en el futuro del departamento.

– ¿Cuándo y dónde nació?

– Nací el 9 de febrero de 1973, en Salto.

– ¿Cómo se conforma su familia?

– Mi familia está compuesta por mi esposa Natalia, mis tres hijos, Martina, Ignacio y Benjamín; y yo.

– ¿Dónde cursó sus estudios?

– Cursé estudios primarios en la Escuela N°3 y secundarios en Liceo N°1 (I.P.O.LL.) y en Liceo N°2 (Piloto). Luego cursé Facultad de Medicina, donde obtuve el título de Doctor en Medicina y posteriormente postgrado en la especialidad de Otorrinolaringología, a la cual me dedico.

– ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Pertenezco al Rotary Club Salto, pero actualmente la actividad política y la profesión, hacen que carezca del tiempo necesario para desarrollar esta otra actividad, a la que añoro y algún día pienso volver a realizar. También fui Presidente del Sindicato Médico de Salto, cargo que ya no ostento en la actualidad.

– ¿Tiene algún pasatiempo?

– Mi pasatiempo es ir a ver a mis hijos en las prácticas y en los partidos de fútbol. Lo disfruto mucho, realmente me llena el alma y es el cable a tierra que me saca por unos minutos de toda esa vorágine que vivo a diario en mi actividad política y profesional. Considero además que es muy importante para ellos también sentir que los estoy acompañando y apoyando en sus actividades diarias.

– ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios.

– ¿Por qué intendente?

– Porque creo que hay un hilo conductor que atraviesa toda mi vida, y que me inculcaron mis padres desde que era niño, que es la vocación de servicio. Pero además hoy nos rebela la grave situación del departamento a la que nos han llevado la desidia y la pésima administración. Queremos volver a poner a Salto de pie, devolverle a los salteños lo que pagan en impuestos, con servicios acordes a los mismos y cuya calidad les haga posible llevar una vida más digna. No podemos seguir siendo los últimos de la fila en todos los índices positivos y los primeros en todos los índices negativos a nivel nacional.

«Quien sea el intendente debe entender la necesidad de hacer un plan estratégico a 5 o 10 años y que todo el mundo se siente alrededor de la mesa para desarrollar ese plan»

Miguel Feris

Miguel Feris es empresario. Fue durante años presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, así como también presidente de la Cámara Empresarial del Interior, y ahora quiere ser intendente de Salto por el Partido Colorado. EL PUEBLO dialogó con él para conocer un poco más de su persona y de su pensamiento sobre algunos temas que tendrán un rol importante en el futuro del departamento.

– ¿Cuándo y dónde nació?

– 15 de febrero de 1968, en el Sanatorio Salto.

– ¿Cómo se conforma su familia?

– Mi familia está compuesta por mi esposa y por mis tres hijos, Julieta, María Dolores y Baltasar. También tengo dos nietos.

– ¿Dónde cursó sus estudios?

– Hice la escuela y el liceo en el Salesiano, pero terminé mis estudios en el IPOLL.

– ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Soy empresario.

– ¿Tiene algún pasatiempo?

– Cuando tengo tiempo libre me dedico a disfrutar de mi familia.

– ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios.

– ¿Por qué intendente?

– Por lo que he dicho más de una vez, me cansé de pedir que hagan la gestión, entonces me decidí a hacer yo la gestión para que Salto vuelva a vibrar y a ser Salto, aquella ciudad y departamento que eran pujantes y con desarrollo, y ya no quedarme en los pasillos o en algún asado quejándome.

«Puedo aportar mucho, junto a mi equipo, a mejorar la difícil situación actual de nuestro departamento»

Dr. Gonzalo Leal – Partido Colorado

Fecha y lugar de nacimiento.

Nací en el Casmu 2 (Abreu y 8 de 0ctubre) en Montevideo, un 10 de Mayo de 1968.

Familia

Soy casado con la Dra. Paula Tassani; tenemos cuatro hijos: Mateo, Octavio, Justino, y Ema.

Estudios primarios y secundarios/Otros estudios

Primero y segundo en la Escuela N°1. Luego, en el Colegio Salesiano hasta terminar el liceo (ciclo básico). Bachillerato, es decir quinto y sexto, en el Liceo IPOLL .

Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Residencia en cirugía Hospital Maciel. Becado en Belho Horizonte (Minas Gerais – Brasil).

Actividades

Integré el Club de Leones Salto Centro, siendo Presidente y Jefe de Zona.

Pasatiempos

Me dediqué mucho a la natación; fui Campeón Nacional con varios récord nacionales. De veterano competí como Máster y cada vez que puedo vuelvo al agua.

¿Cree en Dios?

Sí, creo en Dios, aunque no soy muy practicante.

¿Por qué Intendente?

Porque entiendo que puedo aportar mucho, junto a mi equipo, a mejorar la difícil situación actual de nuestro departamento. Además, tengo las ganas y la fuerza necesaria. Estoy en una edad, en la que creo que es muy buena para abordar su complejidad

Aprendo rápido y, mi profesión, sobre todo mi especialidad, me han dado el carácter ejecutivo que se necesita en estos casos

Salto sufre una grave fractura social que genera violencia, delito, consumo, tráfico de drogas e inseguridad. Han cambiado las relaciones de convivencia entre los ciudadanos, alejándonos de nuestro ideal de comunidad integrada.

«Hoy hay 19 mil salteños sin empleo, ahí está nuestro eje, mostrar que este es un gran lugar para invertir y que esa inversión genere mano de obra para todos los salteños»

Para Germán Coutinho

Germán Coutinho es actualmente Senador de la República y exintendente de Salto en el período 2010-2015. Fue periodista deportivo y empresario.

– ¿Cuándo y dónde nació?

– 1° de abril de 1970 en Salto.

– ¿Cómo se conforma su familia?

– Estoy casado con Ianina Mangnone hace 27 años. Tengo cuatro hijos, Carlos Martín de 27 años, María del Pilar con 22, María Ianina con 18 y Germán Manuel con 11 años.

– ¿Dónde cursó sus estudios?

– Fui a la Escuela N° 3, Liceo Salesiano, Liceo IPOLL y Facultad de Agronomía.

– ¿Tiene alguna actividad por afuera de la política?

– Me dedico exclusivamente a la actividad política, a la función de Senador de la República.

– ¿Tiene algún pasatiempo?

– Varios, me gusta mucho el fútbol, sigo a mi cuadro Universitario, me gusta mucho compartir los tiempos que tengo con la familia.

– ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios.

– ¿Por qué intendente?

– Porque creo que estoy en el momento justo, con la experiencia necesaria con cinco años en el gobierno de (Eduardo) Malaquina (2000-2005), cinco años de mi gobierno (2010-2015), cinco años en el Senado de la República (2015-2020). Siento que Salto está en su momento más difícil, por eso siento que soy la persona más preparada para poder, desde la Intendencia, liderar nuevamente a este departamento en todos sus aspectos. Siento que soy el más preparado en conocer la Intendencia, el más preparado en conocer el Congreso de Intendentes, el más preparado en conocer el Estado, el más preparado en conocer los Presupuestos departamentales, nacionales y a nivel de los escenarios internacionales, y soy el más preparado en conocer la Ley de Urgente Consideración y el proyecto de Presupuesto del actual gobierno nacional, que son las nuevas normas de este país, sé cómo impulsar desde el Estado en toda su dimensión para conseguir lo mejor para el departamento y en este momento también sé cómo generar empleo para los salteños.