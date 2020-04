Por Nicolás Caiazzo

El rugby se aproxima a la elección de sus nuevas autoridades y por un lado está la opción de la continuidad del británico Bill Beaumont, pero por otro aparece el argentino Agustín Pichot con su empuje para conseguir grandes cambios en el mundo de la ovalada.

Los actuales presidente y vice del organismo están enfrentados en esta elección en la que además se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo y también al vicepresidente de World Rugby, cargo para el que el francés Bernard Laport, actual presidente de la federación de su país, fue postulado por Beaumont, aunque no se descarta que también pueda ser el vice de Pichot ante un eventual triunfo del argentino según la información que circuló al respecto.

Cabe recordar que el presidente y vice serán elegidos para comandar al rugby mundial durante los próximos cuatro años y asumirán luego de que se informen los resultados en el Consejo de World Rugby, el martes 12 de mayo.

Por otro lado, la elección también servirá para que se vote por los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y hay ocho postulantes para siete cargos:

– Mark Alexander (South African Rugby Union), nominado y propuesto por Rugby Africa y la South African Rugby Union y secundadas por New Zealand Rugby y la South African Rugby Union.

– Khaled Babbou (Rugby Africa), nominado y propuesto por Rugby Africa y secundado por la South African Rugby Union y la Fédération Française de Rugby.

– Bart Campbell (New Zealand Rugby), nominado y propuesto por New Zealand Rugby y secundado por la South African Rugby Union.

– Gareth Davies (Welsh Rugby Union), nominado y propuesto por la Scottish Rugby Union y secundado por la Welsh Rugby Union.

– John Jeffrey (Scottish Rugby Union), nominado y propuesto por la Welsh Rugby Union y secundado por la Irish Rugby Football Union.

– Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean (Fiji Rugby Union), nominado y propuesto por Fiji Rugby Union y secundado por la Fédération Française de Rugby.

– Bob Latham (USA Rugby), nominado y propuesto por USA Rugby y secundado por Rugby Americas North.

– Brett Robinson (Rugby Australia), nominado y propuesto por Rugby Australia y secundado por la Unión Argentina de Rugby.

La votación será online

Debido al cierre de fronteras que se originó por la pandemia de coronavirus en todo el mundo, las elecciones de World Rugby se llevarán a cabo de manera virtual. En tal sentido, este lunes 27 de abril los 51 miembros del congreso recibirán un correo electrónico desde la empresa elegida para hacer la auditoria y tendrá un plazo de 48 horas para responder, es decir, para emitir su voto. En esa votación cada miembro deberá expresar su voto a presidente, vicepresidente e integrante del Comité Ejecutivo de World Rugby. Luego de pasadas esas 48 horas, la empresa auditora le trasladará los votos a World Rugby se estima que el último día de abril se puedan saber los resultados que después deberán ser ratificados en la reunión del 12 de mayo en la que quedará conformada la nueva directiva del organismo.

¿Cómo se votará?

Las elecciones de World Rugby tendrán un total de 51 votos que se reparten de la siguiente manera:

– Los países del Seis Naciones (Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Gales y Escocia) y los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia) suman 3 votos cada uno.

– Las seis uniones continentales (Europa, Oceanía, África, Asia, Norteamérica y Sudamérica) cuentan con 2 votos cada uno, al igual que Japón. Con esto se suman 14 votos más en las elecciones.

– Y los países de Tier 2 (Georgia, Rumania, Fiji, Samoa, Canadá, Estados Unidos y Uruguay) tienen 1 voto para completar el total de 51.

– En caso de un empate, el voto que desempatará es el del Presidente, en esta oportunidad sería el propio Beaumont.