Consejo Único Juvenil

Hoy domingo, lunes y martes próximos. Los días pactados para la nueva fecha a nivel del Consejo Único Juvenil.

Hay que tener en cuenta que en la víspera viajaron a Tacuarembó y Durazno las selecciones Sub 14 y Sub 15, para afrontar los respectivos partidos enmarcados en la segunda fase del Campeonato del Interior.

Divisional “A”.- 9ª Fecha. 2ª Rueda.- Precio entrada $ 50.ºº .-

CANCHA DE SALADERO (martes 5/11/19)

19y30 hrs. S. Uruguay – Progreso. Sub 15. Árbitros: Israel Portela, E. Kurowski, Catalina Fernández.

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: Enrique Kurowski, I. Portela.

S. Uruguay al oeste, Progreso al este.

PARQUE RUFINO ARAÚJO (martes 5/11/19)

19y30 hrs. Ceibal – Gladiador. Sub 15. Árbitros: Robert Aguirre, R. González, Gustavo Barboza.

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: Ricardo González, R. Aguirre.

Ceibal al este, de Gladiador al oeste.

CANCHA DE UNIVERSITARIO (miércoles 6/11/19)

19y30 hrs. Universitario – R. Plate. Sub 15. Árbitros: Marcelo Díaz, R. González, Santos Galli.

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: Ricardo González, M. Díaz.

Universitario al norte, de R. Plate al sur.

PARQUE. POLICIAL (miércoles 6/11/19)

19y30 hrs. S. América – Nacional. Sub 15. Árbitros: Jorge Caffrée, M. Izaguirre, Víctor Quirós.

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, J. Caffrée.

S. América al Oeste, Nacional al sur.

PARQUE LUIS T. MERAZZI (miércoles 6/11/19)

19y30 hrs. S. Nuevo – F. Carril. Sub 15. Árbitros: Robert Aguirre, J. de los Santos, Carlos Gómez.

21y30 hrs. . Sub 18. Árbitros: José de los Santos, R. Aguirre.

S. Nuevo al norte, F. Carril al sur.

Divisional “C”.- 7ª Fecha. 2ª Rueda.- Domingo 3/11/19.-

CANCHA DE DUBLÍN CENTRAL

9 hrs. Sta. Rosa – D. Central. Sub 15. Árbitros: Ignacio Sañudo, C. Villarreal, Víctor Quirós.

11 hrs. . Sub 18. Árbitros: César Villarreal, I. Sañudo.

Sta. Rosa al este, D. Central al oeste.

CANCHA DE ARSENAL

9 hrs. Cerro – Arsenal. Sub 15. Árbitros: Israel Portela, S. Galli, Carlos Gómez.

11hrs. . Sub 18. Arbitros: Santos Galli, I. Portela.

Cerro al oeste, Arsenal al este.

CANCHA DE DON BOSCO

9 hrs. Libertad – Peñarol. Sub 18. Árbitros: Héctor La Cruz, P. Almirón, Juan Suárez.

11 hrs. . Sub 15. Árbitros: Pablo Almirón, H. La Cruz.

Libertad al oeste, Peñarol al este.

SUB 14. 7ª Fecha. 2ª Rueda.

CANCHA DE ARSENAL (martes 5/11/19)

19y30 hrs. Arsenal – Universitario. Árbitros: Santos Galli, Ignacio Sañudo, Marcelo Díaz.

Arsenal este, Universitario al oeste.

CANCHA DE NACIONAL (martes 5/11/19)

19y30 hrs. Ferro Carril – Nacional. Árbitros: Víctor Quirós, Santos Galli, Mario Camargo.

F. Carril al este, Nacional al oeste.