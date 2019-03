Todo parte de un todo

Tras la eliminación de Uruguay al Mundial de China, opiniones encontradas y varias críticas se han escuchado en relación al presente, y futuro de nuestro básquetbol, No se pudo, esa es la realidad, en cuanto era la ilusión de todos los uruguayos de volver a la selección de básquetbol en un Mundial luego de treinta y tres años de ausencia en la mayor justa deportiva de la disciplina. Se sabía era muy difícil, y complicado ganar a Puerto Rico en calidad de visitante, eso estaba claro.

De igual forma la ilusión estaba, había que “pelear” la chance, Uruguay lo hizo, pero al final la lógica volvió a primar, y ganó quién jugó mejor, más allá que la “celeste” estuvo a una pelota de empatar el juego y llevar la decisión a tiempo suplementario.

Pasó la amargura de la eliminación y es hora de analizar qué nos dejó el pasaje de Rubén Magnano al frente de la celeste, el entrenador cordobés fue criticado por algunos, y defendido por otros, probablemente ambos tienen razón, a Magnano le costó dirigir de forma internacional, a un equipo marcado por la realidad del básquetbol local.

El entrenador argentino no hizo magia, no fue capaz de resolver la falta de “aleros” de nivel internacional del básquetbol uruguayo, ni de elevar el nivel de nuestra Liga para que los jugadores que pasan de la LUB, a un partido internacional no sientan una diferencia enorme entre una competencia y otra.

“El juvenil Joaquín Rodríguez no juega esa cantidad de minutos en su club” se escuchó decir por allí y también puede ser verdad.

Es la realidad de la mayoría de nuestros proyectos más jóvenes, y en vez de dispararla como una crítica hacia la selección deberíamos, reflexionar sobre eso a nivel local.