Uruguay terminó su penúltimo entrenamiento en nuestro país previo al duelo con Paraguay del próximo martes en Asunción por la antepenúltima fecha de las Eliminatorias, en el cual el “Maestro” Tabárez paró dos cambios entre los titulares en el movimiento táctico.

Alineó a Maximiliano Pereira como lateral derecho en la última línea del equipo, pasó a Martín Cáceres a la banda izquierda, donde habitualmente se desempeñó en este ciclo y el que perdería el lugar en el equipo sería Gastón Silva.

Pero la variante que más soprendió fue que el reemplazante de Alvaro “Tata” González en la mitad de la cancha sería el volante de 19 años, Federico Valverde.

“Tata” que no podrá ser de la partida por acumulación de amarillas, dejó su lugar al futbolista ex Peñarol y actual Deportivo La Coruña y en principio se perfila para jugar el martes.

De esta forma el probable once de Uruguay ante los guaraníes sería con: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres, Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino y Cristian “Cebolla” Rodríguez, Edinson Cavani y Luis Suárez.

El lunes los celestes tendrán un nuevo entrenamiento a puertas cerradas para luego trasladarse al Aeropuerto Internacional de Carrasco donde a las 16:40 horas partirán rumbo a Asunción.