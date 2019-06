Montevideo, 28 jun (EFE).- El embajador de la Unión Europea (UE) en Uruguay, Karl-Otto König, destacó el acuerdo firmado este viernes con el Mercado Común del Sur (Mercosur) como “momento histórico” y apuntó que “es un impulso” para que ese país suramericano no salga de esa asociación.

“Siempre hay críticas, es así, pero mi opinión privada es que no veo que (Uruguay) deba salir de Mercosur. Esto (el acuerdo) es un impulso para reafirmar y no para salir”, explicó a Efe pocas horas después del trato alcanzado en Bruselas.

Durante la campaña electoral para los comicios internos del domingo 30 de junio, algunos precandidatos, como el expresidente y aspirante del Partido Colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), pidieron que Uruguay abandonase el Mercosur, o como el representante del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga, que pidieron una reforma fuerte del bloque.

König dijo haber felicitado al canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, por haber “negociado muy bien” en favor de su país, si bien reconoció que el trato “por ahora es político y todavía falta la firma”, para la cual falta “revisar el texto jurídico”.

El diplomático alemán expresó que este acuerdo supone “una señal política a nivel mundial”, ya que, según dijo, ambos lados cooperan “como amigos para un comienzo basado en reglas claras justas y eso es lo que hace falta”.

“Hablamos de un comienzo que tiene un volumen de alrededor de 90.000 millones de euros, un tratado ‘win-win’ para ambos lados. Esto significa muchas inversiones europeas más para Uruguay que, para nosotros, es un socio de calidad”.

La UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, lograron este viernes pactar un acuerdo de libre comercio tras veinte años de negociación, según informó el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, vía Twitter.

“¡El acuerdo comercial con Mercosur hecho! Un momento histórico. En medio de las tensiones comerciales internacionales, estamos enviando una señal potente de que apoyamos el comercio basado en normas”, escribió.

Añadió que se trata del “mayor acuerdo comercial” que la UE ha cerrado en su historia y consideró que es un resultado “positivo” para el medio ambiente y los consumidores.

EFE