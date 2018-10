Remató Ruben F. Cánepa

Celebrando la 50º edición de su remate, la familia Tellería concretó muy buenas ventas, ágiles, dinámicas y con buenos valores tanto para los novillos como para los toros que pasaron por la pista. Previo a las ventas, Gregorio Tellería, principal de la cabaña recordó que el 16 de octubre de 1968, su padre, Claro Tellería hizo el primer remate en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto con éxito total, en 1972 cambió al local Érico (ubicado en la intersección de ruta 31 y camino de la Cuchilla de Salto) en 1973 hizo su sexto remate anual ya establecido en San Gregorio establecimiento que lleva el nombre en memoria de su abuelo Gregorio Tellería Mendizábal. Recordó que a la inauguración del local asistieron más de mil personas. Destacó que pese a años de sequía, de depresiones financieras o epidemias, el remate se realizó consecutivamente. En el año 1980 la familia cerró la genética con sangre inglesa y en 2015 importaron desde argentina parte del plantel de cabaña Lonco Pire también genética inglesa Polled Hereford, “y hoy no estamos arrepentidos de haber tomado la decisión de continuar”.

Tellería agradeció a especialmente a todos los que hacen posible estos 50 años de remate.

También Felipe su hijo menor, le realizó un emotivo homenaje, indicando entre otras que puede contar con sus hijos para continuar juntos lo que hace 50 años comenzó su padre, Claro Tellería.

Por su parte el martillero Francisco Cánepa destacó que el escritorio Ruben F. Cánepa hace mucho tiempo que hace este remate, recordó que en agosto del año 1992, Gregorio Tellería lo convocó para realizar su remate en octubre, y a su edad de 22 años, “fue uno de los días más alegres”. Valoró la actitud humana de la familia Tellería a quien está enormemente agradecido por haberle tendido una mano sin que pidiera nada.

Luego le hizo entrega de una placa recordatoria, al igual que Adolfo Bortagaray de Veterinaria Bortagaray que acompaña este remate desde el inicio.

VALORES

Se vendieron 59 novillos de 2 a 3 años a 600 dólares, 191 novillos de 1 a 2 años a 460 dólares de promedio, máximo de 475 y mínimo de 425 dólares.

9 toros Polled Hereford a 3.389 dólares de promedio, máximo 4.200, mínimo 2.400 y 31 toros Hereford a 3.069 dólares de promedio, máximo 5.300 (por el último toro ofertado), mínimo 2.100. En total los 40 toros hicieron 3.141 dólares de promedio.

GREGORIO TELLERÍA

Un excelente balance hizo Gregorio Tellería teniendo en cuenta que se vendieron bien los novillos “aunque no estaban lindos porque habían pasado mal el verano y un pésimo invierno”. Destacó que los toros no sólo encontraron ventas totales sino un muy lindo promedio que se enmarca dentro de los remates de la zafra.

Agradeció a los compradores y al público en general. Comentó que los toros estaban con muy linda preparación pero la genética también ayuda, ya que son toros rústicos y ayer “se demostró con creces de que realmente lo que venimos predicando y cuidando durante todos estos años se expresó en la pista”.

Destacó que antes del remate, clientes que ya tienen estas sangres le comentaron que durante la seca los animales se desempeñaron muy bien y ya tienen los toros prontos para echar de nuevo en los rodeos.

FRANCISCO CÁNEPA

El rematador Franciso Cánepa recordó que hace 26 años que lleva adelante el remate, y su padre lo hizo durante 23 años, por lo cual de los 50, la firma estuvo prácticamente en todos. Destacó que la torada estaba muy bien presentada, así como también resaltó la presencia de compradores consecuentes y la cantidad de gente que acompañó el evento que tuvo una carga emotiva importante.

Recalcó que la oferta se dispersó para varios departamentos (Tacuarembó, Rivera, Durazno, Paso de los Toros, Paysandú, Flores, Artigas, y Salto) y hasta hubo gente que quedó sin comprar porque pensaban comprar a menos precio.