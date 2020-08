La selección juvenil se metió directo en la fase 3. Esta tarde con una hora de fútbol, mientras Wilson Cardozo incrusta una frase de sentencia

El DT de la selección juvenil sub 17 bien que lo sabe: martes y jueves, los días en que los futbolistas deben sumarse a sus equipos. Es el régimen acordado. El domingo pasado no faltó fútbol en el Dickinson, ante la Sub 18 de Universitario, mientras el lunes encararon sesión regenerativa. La semana naciendo para el combinado en manos de WILSON CARDOZO, cuenta regresiva de cara a la vuelta de la Copa del Interior.

«No, no. No lo tengo definido, pero no hay dudas que una base es lo que no falta. Pero en cada día que pasa y los veo, más me convenzo de la madurez que van alcanzando. Por eso a esta altura de la preparación no hablo de un equipo titular posible, porque el hecho es uno: emparejamos para arriba. Y siendo así, hay jugadores que pueden ser titulares y que en la primera fase no lo fueron. Esa es una posibilidad».

LOS QUE FUERON

Y VOLVIERON

En su momento, alusión directa al caso de Adrán Villegas, que se trasladó a Montevideo para adiestrar en el área juvenil de Montevideo City Torque. No fue el único. Entre otros también, los hermanos Enzo y Cristian Zapata. El primero de 15 años y el segundo con 16.

Una vez que concluya la presentación de Salto en la fase restante del Campeonato del Interior a nivel Sub 17, surgirá el operativo alejamiento de juveniles: desde Salto con destino a Montevideo. El reglamento determina que hasta tanto no finalicen los torneos de OFI, los jugadores que alistan en selecciones no pueden desafectarse.

En octubre surgirá un nuevo período de pases en AUF, por lo que no pocos jugadores salteños de la selección, podrán desembarcar en equipos capitalinos. «A esa tranquilidad la tenemos», al decir del DT.

El combinado ingresó directo en fase 3, desde el momento que las primeras fueron canalizadas en sus clubes. El protocolo para ellos también ha sido estricto. Mecanismos de prevención que no faltan.

Y puntuales para el acatamiento son. Entre la pelota y los cuidados, razones por dos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-