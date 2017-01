Salto 1 – Paysandú 1

En la noche de ayer, las selecciones de Salto y Paysandú en Sub 18 disputaron el clásico más añejo del interior del país. Había muchas expectativas por parte de ambos combinados y del público debido a que cuando juegan estas selecciones siempre los partidos tienen un plus extra.

El primer tiempo comenzó con un dominio de la selección sanducera que ya a los 6’ de inciado el encuentro tuvo su primera oportunidad clara de gol, pero no logró convertir ya que Emanuel Gugliermone logró atajar.

Con el correr de los minutos, Salto comenzó a mejorar dentro del campo de juego y el partido se volvió bastante parejo, generando ambos equipos chances de gol, pero en los primeros 45’ ninguno de los dos llegó a convertir.

A los 18’ Enrique Rosas Pintos remató un tiro libre el cual pudo haber terminado en gol, pero la pelota pasó a centímetros del arco.

Sobre el final de la primera parte, a los 40’ el entrenador de Paysandú, Antonio Cáceres se vio forzado a realizar el primer cambio cuando uno de sus delanteros salió lesionado, ingresando por él Lucas Hayte.

El árbitro central dio por finalizada la primera parte del partido y ambas selecciones se fueron al descanso empatando 0 a 0.

El segundo tiempo arrancó parejo, aunque con el correr de los minutos Salto empezó a marcar superioridad, generando varias oportunidades de gol, pero no podía llegar a convertir. Fue a los 17’ recién cuando Pablo Saldaña logra convertir el primer gol del encuentro a favor de la selección local y puso el marcador 1 a 0.

Después del gol de Salto, la selección sanducera comenzó a buscar el empate a toda costa y lo consiguió a los 35’ cuando Eduardo Sánchez convirtió el primer gol de Paysandú y puso el marcador 1 a 1.

A los 37’ Paysandú se quedó con un jugador de menos, cuando después de un cruce de palabras con uno de los jugadores salteños, el árbitro del encuentro le sacó su segunda tarjeta amarilla y Santiago Sosa se tuvo que retirar del campo de juego.

Ya a minutos de finalizar el partido fue expulsado del campo de juego Ruben Fagúndez de Salto y ambas selecciones quedaron en igualdad de condiciones. Seguido a esto el árbitro central dio por finalizado el encuentro y el clásico terminó 1 a 1.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

DETALLES

Estadio Ernesto Dickinson

Árbitro central: Ciro Camargo

Asistentes: Richard Silveira – Wilmar López

SALTO (1): Emanuel Gugliermone, Walter López, Rubén Fagúndez (94’ Exp.), Franco Orihuela, Gonzalo Jorge, Nahuel de los Santos, Paolo Tabárez (84’ Braian de los Santos), Facundo Machado, Enrique Rosas Pintos (84’ Diego Ferreira), Facundo Godoy (76’ Octavio Aparie), Pablo Saldaña.

PAYSANDÚ (1): Matías Camejo, Leonel Gabotto, Santiago Sosa (84’ Exp), Santiago Guerrero, Fabien Borges, Eduardo Sánchez, Maximiliano Perg (84’ Facundo García), Enzo Leguizamo, Briam Servetti, Ivo Guimaraens, Matías Blanco (40’ Lucas Hayle).

GOLES: ST: 17’ Pablo Saldaña (S), 35’ Eduardo Sanchez (P).