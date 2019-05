En la jornada de hoy viernes a la noche (20.30) en el Antel Arena de Montevideo, se estará disputando el partido Nº 4 de la serie Final de Liga Uruguaya de Básquetbol entre los equipos de Aguada vs Malvín

Tras lo que fueran los tres primeros compromisos jugados, con las primeras victorias de Aguada, más lo que fuera el descuento de Malvín en el último jugo, esta noche también se jugará otro partido clave para los interese de ambos.

Ecuación muy simple de cara a conocer el resultado final del partido esta noche, sí lo gana Aguada estará a un partido de ser el nuevo campeón, mientras que si la victoria corresponde al último monarca Malvín, la serie quedará empatada 2 – 2, y automáticamente se asegura el sexto juego.

Mismo análisis, e igual opinión, de lo que pronosticábamos de cara al tercer partido, son dos rivales muy parejos, la serie se manteine más abierta que nunca, y también se sabe que llegada esta instancia, y este tipo de partidos, no existen los favoritos previos, estas son finales, por ende se encaran, y se juegan de manera diferente.

Virtudes y defectos compartidos por parte de ambos, pero variantes visibles, positivas, y planteles muy parejos, los que manejados de buena manera por sus entrenadores, pueden ofrecer soluciones con jugadores viniendo desde la banca. Conducción, perímetro, y estatura en la zona “pintada” son aspectos que ambos tienen, y los han sabido aprovechar en su momento, Aguada lo hizo en los dos primeros, Malvín lo realizó en el último partido jugado.

Habrá que ver esta noche, cuál de los dos logra potenciar de mejor manera dichas virtudes, y minimiza sus defectos, aquel que lo consiga, y quién pueda sostener una defensa agresiva en la mayoría de los 40´ de partido, seguramente será quién tenga la mejor chance, así de simple.

Resultados anteriores

Partido Nº 1: Malvín (80) – Aguada (83).

Partido Nº 2: Aguada (90) – Malvín (87).

Partido Nº 3: Malvín (80) – Aguada (69).

ASÍ JUGARÁN

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 – 2019.

Serie Final: (Al mejor de siete paridos).

Partido Nº 4.

Viernes 24 de mayo.

Escenario: Estadio Antel Arena (Montevideo).

Hora de comienzo: 20.30 Hs.

Árbitros: (a designar).

AGUADA (2) vs MALVÍN (1).