Asunción, 24 feb (EFE).- Un grupo de empleadas domésticas se concentró hoy en una céntrica plaza de Asunción para demandar que el gremio sea remunerado con el salario mínimo, en lugar del 60 % del mismo, y reclamar otros derechos que no se cumplen como las vacaciones o las horas extras.

“Igual valor, iguales derechos”, se leía en las remeras de las mujeres que se reunieron en la Plaza Italia con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya.

La reivindicación central fue el cambio de la ley que reglamenta este sector para que se les remunere el salario mínimo profesional, como establece el artículo 10 de dicha normativa.

El salario mínimo profesional en Paraguay es de 2.041.123 guaraníes (unos 371 dólares), pero la ley de trabajo doméstico estipula que “el salario mínimo legal para el trabajo doméstico no sea inferior al 60 % del salario mínimo legal”, lo que a juicio de las empleadas del sector es injusto.

Las trabajadores reunidas en la plaza asuncena también denunciaron que muchas compañeras no están inscritas en la seguridad social y que no perciben el monto correspondiente a las horas extras que realizan y que tampoco disfrutan de vacaciones.

Las organizaciones convocantes del acto anunciaron que intensificarán las movilizaciones el próximo 8 de marzo (Día de la Mujer Trabajadora).

EFE