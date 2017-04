El listado de acreedores más importantes del Cambio Nelson en Maldonado tiene además de políticos, al argentino y empresario K Maximiliano Acosta.

De acuerdo a la información que fue entregada al juzgado letrado de concursos de Montevideo, la firma propiedad del cambista y ex dirigente colorado Francisco Sanabria Barrios, le debe a Acosta la suma de U$S50.032,71.

Ni la monografía que integró el concurso solicitado ni otra documentación explica las causas que generaron el referido saldo acreedor a favor del empresario argentino.

El concurso solicitado por la firma Camvirey Sociedad Anonima, que operaba con el nombre de fantasía de «Cambio Nelson» no fue autorizado por la jueza Silvya Rodríguez Batista el pasado jueves.

Pero el depósito en cuestión no fue una operación limitada concretada por Acosta en Punta del Este. Además de oficiar como representante de la firma que adquirió el campo «El Entrevero», el empresario argentino se interesó por otros negocios en la zona, tal es el caso del proyectado puerto de Piedras del Chileno, una iniciativa impulsada durante la administración del entonces intendente Oscar de los Santos.

Fuentes del caso señalaron a El País que Acosta fue la cara visible del empresario argentino y valijero K, Leonardo Fariña en esta propuesta a punto que cumplió con una serie de encuentros y reuniones de trabajo por este tema.

Acompañado por una contraparte local, Acosta fue recibido por el entonces intendente Oscar de los Santos para presentarse como representante de los inversores argentinos interesados en hacerse cargo del proyecto del puerto de Piedras del Chileno.

Las movidas impulsadas por Acosta generaron varias reuniones entre un grupo de inversores argentinos y empresarios uruguayos en territorio argentino. Uno de los empresarios uruguayos fue el fallecido Wilson Sanabria. Fariña le pidió a su amigo Acosta que enviara un avión privado para buscar a los empresarios uruguayos que le acercaron la idea de participar en el proyecto de puerto náutico, hotelería, casino privado y desarrollo inmobiliario.

Las negociaciones estaban muy avanzadas hasta que estalló en Argentina la participación de Fariña y Acosta en la ruta del dinero K a partir de una cámara oculta realizada por el programa del periodista argentino Jorge Lanata.

Fariña, en declaraciones a radio Carve, dijo semanas atrás que Wilson Sanabria fue su nexo local para concretar una serie de negocios en el este uruguayo. Por un lado, aseguró Fariña, el fallecido dirigente colorado fue el contacto local para fraccionar la parcela de siete hectáreas del campo «El Entrevero». Esta porción del campo se encuentra entre la ruta 10 y la faja de costa de la playa del balneario San Vicente, al este del arroyo Maldonado. El País confirmó que ese lote nunca fue fraccionado. La cédula catastral lo define como predio rural. Fariña sostuvo, en esa entrevista, que Sanabria fue su nexo para su desembarco en el proyecto de puerto de Piedras del Chileno, propiedad del grupo griego Laskaridis. El País confirmó que la propuesta fue presentada a Fariña por otro dirigente colorado. No por Wilson Sanabria.

La entrevista concedida a Carve generó la reacción del fiscal Luis Pacheco quien pidió a la jueza del crimen organizado la reapertura del caso y habilitar una nueva indagatoria a partir de las declaraciones de Fariña a la referida emisora.

Campo.

Acosta fue amigo cercano del empresario argentino Fariña y testigo de la fastuosa boda de éste último con la modelo Karina Jelinek.

Acosta figuró como comprador a nombre de la firma Traline Sociedad Anónima del campo «El Entrevero», ubicado en el balneario San Vicente de la costa atlántica del departamento de Maldonado. La operación de compraventa fue concretada en febrero de 2011 previo pago de 14 millones de dólares.

El predio fue embargado por disposicion de la justicia del crimen organizado que investiga la ruta del dinero «K» en territorio uruguayo.

Según informó Perfil en su momento Fariña informó a la Justicia que en el pasaje de Acosta por Uruguay «el testigo de su casamiento, se compraría varias propiedades mientras se desarrollaba como comisionista y prestamista».

(EL PAIS)