Este domingo se estará desarrollando la XIX edición de la maratón binacional en sus tres formatos. La distancia principal (42 kilómetros) es la que ha hecho al evento ganarse su nombre de “Binacional“, dado que en su circuito involucra una parte del trayecto que se desarrolla en nuestra ciudad y otro que se desarrolla en la Ciudad de Concordia (Provincia de Entre Rios, Argentina).

Este recorrido se lleva a cabo por rutas argentinas y uruguayas que comprenden el denominado “Corredor del Rio Uruguay” y que abarca parte de la Región del Lago de Salto Grande, lugar que le ha dado un atractivo adicional a la competencia desde ya un largo tiempo.

Las rutas cuentan con algunos trayectos enmarcados en frondosa vegetación, algunas planicies y trayectos con desniveles algo mas agresivos, que configuran un marco natural tranquilo y climáticamente agradable donde exigirse y ponerse a prueba.

Ambas porciones de trayecto (la uruguaya y la argentina) transcurren a través de la Represa de Salto Grande que oficia de anfitrión del evento y brinda a esta maratón un atractivo particular en donde contrasta la naturaleza con la obra del hombre.

A su vez, este año la llegada de las 3 distancias serán sobre territorio uruguayo, en la ciudad de Salto, más precisamente en el Club Remeros.

Los 21 kilómetros

La media maratón se instauró como opción para aquellos que prefieren participar en distancias mas cortas, su recorrido abarca solo territorio uruguayo.

Este recorrido comparte su trayecto con la prueba de 42 kilómetros en su parte argentina, y termina en el Club Remeros, epicentro de la Maratón Binacional ya que concentra la llegada de todas las distancias.

Los 10 kilometros

Los 10 kilómetros nacen con el objetivo de ser integradores y reunir a aquellos atletas amateurs que desean participar de un maratón pero que no se encuentran preparados para enfrentar los 21 o 42 kilometros.

Esta distancia es ideal para disfrutar de una jornada atlética en familia y con amigos, motivo por el cual, reúne a gran cantidad de participantes que se vuelcan en las calles para estar con aquellos, que como uno, comparten el gusto de correr.

CATEGORÍAS EN COMPETENCIA – 42 KM, 21 KM Y 10 KM

18 a 24 años.

25 a 29 años.

30 a 34 años.

35 a 39 años.

40 a 44 años.

45 a 49 años.

50 a 54 años.

55 a 59 años.

60 años y mas.

Atletas especiales.

Atletas en sillas de ruedas.

La categoría se obtiene considerando año calendario, es decir la edad que tendrá el participante al 31/12 del corriente año.

PREMIACION

Copas a los 3 primeros varones y mujeres de la General en 42 k y 21 k.

Copas a los 5 primeros varones y mujeres de cada Categoria en 42 k / 21 k (no acumulativo con la premiacion de la general).

Copas a los 3 primeros varones y mujeres de la General en 10 km.

Copas a los 3 primeros varones y mujeres de cada categoria en 10 km (no acumulativo con la premiacion de la general).

Medallas finisher a todos quienes finalicen la competencia.

Remera oficial del Evento, de uso obligatorio.

Importantes premios en efectivo.

A los ganadores de la general de 42 k y 21 k ( del 1º al 3º ).

Al primero de cada categoria en 42 k y 21 k (no acumulativo con la premiacion en efectivo de la general).