La Nación – GDA | Ministerio de Agroindustria de la Nación decidió implementar un sistema que apunta a una mayor transparencia en el mercado lácteo, un viejo reclamo de los productores, y busca también incrementar el control con participación de la AFIP.

La iniciativa, llamada Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), se conoció ayer en el Boletín Oficial a través de la resolución 229 de la Secretaría de Agricultura, que está en la órbita de Agroindustria.

Con el Siglea, que reemplaza a un sistema de pago por calidad que no había logrado la adhesión de todos los operadores, viene la implementación para los compradores de leche a los tamberos de una liquidación universal única obligatoria y electrónica.

Al productor tambero esto le va a permitir ver cómo paga cada industria láctea en base a parámetros establecidos para una “leche de referencia”.

Según la norma, los operadores deberán informar con carácter de declaración jurada los recibos diarios de materia prima.

También tendrán que informar, en base precisamente a una leche de referencia, las diferentes escalas de bonificaciones y penalizaciones por calidad composicional e higiénico-sanitaria y comercial, además de los precios por kilo de grasa y proteínas, y las fechas y modalidades de pago. Toda la información va a quedar centralizada en este sistema que va a estar, además, en línea con la AFIP.

“El sistema abarca más que la liquidación única porque integramos toda la gestión de las facturaciones en una única base con AFIP y también la base del Senasa. Reemplaza al sistema de pago de calidad por un sistema no sólo de información de la calidad de leche, sino de la facturación”, explicó a LA NACION Alejandro Sammartino, subsecretario de Lechería.

Cuando una industria emita una factura, ésta va a quedar en el Siglea, donde también va a estar la AFIP. La factura electrónica no era obligación hasta ahora. Muchos productores la recibían con la llegada del camión de leche a su campo. Con el Siglea la va a conocer en los primeros días del mes.

“Esto es un ordenamiento. Una industria que esté en condiciones irregulares va a estar obligada a tener que facturar electrónicamente con la AFIP”, indicó Sammartino. “La industria no va a poder facturar si no es a través de la liquidación única”, agregó.

Para el funcionario, los precios “van a ser comparables”. En rigor, para ello se establece con la “leche de referencia” una serie de parámetros que tienen que ver con desde el contenido de materia grasa al recuento de bacterias totales, entre otros puntos.

Con el anterior sistema de pago de calidad había unos 7000 CUIT de productores comprendidos, pero el pago de compensaciones era por 9500. Es decir, el anterior sistema no incluía todo el espectro de la producción.

“Vamos a tener información más precisa por cuencas. Teníamos el 80% de la leche y ahora aspiramos al 100%”, remarcó el funcionario. Sammartino dijo que la medida fue consensuada con integrantes de la cadena.

Repercusiones. En esa línea, Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), señaló que su sector ya “estaba cumpliendo con todo eso, con la información de precios y por calidad”.

Precisó que el nuevo sistema “genera más información” sobre el anterior mecanismo de pago de calidad. “Lo más novedoso de esto es la facturación electrónica”, opinó Paulón.

Además del nuevo sistema, ayer otra resolución oficial de la Secretaría de Agricultura, que lleva el número 230, estableció que la Subsecretaría de Lechería llevará adelante dos encuestas sobre el sector. Mientras la primera será “coyuntural” y tendrá que ver con un relevamiento mensual de ventas internas y externas, entre otros aspectos, la segunda encuesta será “integral” y alcanzará de manera trimestral el consumo de materias primas, además de otros puntos.

Críticas por ventas por cupos

Convenio bajo la lupa. La Sociedad Rural Argentina (SRA) alertó que un acuerdo privado entre industriales argentinos y brasileños perjudica a los productores locales

Cupos. Según ese convenio , hay un sistema de cupos para la leche en polvo argentina por un total de 4300 toneladas para 2016-2017. Fue impulsado por la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB), la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), representantes gubernamentales de ese país, y por las entidades argentinas están el Centro de la Industria Lechera, que reparte el 90% del cupo, y la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria Láctea (Apymel).