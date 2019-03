La selección uruguaya Sub-15 disputará dos amistosos ante su similar de Argentina, serán en Buenos Aires los días miércoles 6 y viernes 8 de marzo a partir de la hora 9.

Diego Demarco, entrenador del equipo, contará con 21 futbolistas convocados, entre los cuales se encuentra el salteño Franco Correa, quien juega en Peñarol. La delegación celeste partió ayer a la mañana rumbo a Buenos Aires, cabe señalar que luego del encuentro previsto el viernes se retornará a Montevideo en horario vespertino desde Puerto Madero.

EL PLANTEL CELESTE

Los futbolistas convocados a la selección uruguaya sub-15

AIRES, Anthony Liverpool F.C.

BARBOZA, Bruno C. Nacional de F.

CAMMAROTA, Lucas C.A. River Plate

CORREA, Franco C.A. Peñarol

CHOCHO, Juan Ignacio C. Nacional de F.

DAMASCO, Santiago Defensor Sporting C.

DUARTE, Anderson Defensor Sporting C.

FURTADO, Pablo C.A. Boston River

HERRERA, Nahuel C. A. Peñarol

JORGE, Juan Manuel Defensor Sporting C.

LAVEGA, Joaquín C.A. River Plate

MÁRQUEZ, Ulises C. Nacional de F.

MUÑOZ, Juan Pablo C.A. Peñarol

POISO, Anthony Liverpool F.C.

RÍO, José Danubio F.C.

RODRÍGUEZ, Matías C. Nacional de F.

SÁNCHEZ, Fabián Liverpool F.C.

SIRI, Nicolás Danubio F.C.

SUÁREZ, Martín Wanderers F.C.

TAFFURA, Sebastián Atlanta de Young (OFI)

VARGAS, Santiago Defensor Sporting C.