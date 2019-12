Hay declarados 16.840 Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos

Autoridades y técnicos expusieron sobre los avances en las acciones para la protección de los suelos, en conmemoración al Día Mundial de Suelos. Participaron de la conferencia el Director de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP, Fernando García Prechac, el Oficial a cargo de FAO en Uruguay, Vicente Plata y el Presidente de la Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo, Mario Pérez Bidegain.

Durante la conferencia, se informó acerca de la importancia de proteger este recurso y las acciones llevadas adelante, en particular la normativa que condujo al diseño de los Planes de Uso y Manejo de Suelos.

A la fecha hay declarados 16.840 Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos, correspondientes a una superficie de 1.582.834 hectáreas. La estrategia de monitoreo de esta política incluye la evaluación técnica de los planes presentados, la identificación de incumplimientos por no presentación de planes o por apartamiento del plan presentado, mediante la utilización de sensores satelitales remotos y con la correspondiente fiscalización a campo, y la evaluación a campo de la no realización de malas prácticas definidas en la normativa. En caso de constatar omisión o incumplimiento de planes, se están abriendo expedientes.

En reconocimiento a esta política referida al cuidado del recurso suelo del país, en fecha 15 de mayo, se designó al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca para abrir el Simposio Mundial de Erosión de Suelos, organizado en Roma por la FAO. En nuestro país, el 96 % de los planes de uso y manejo de suelos para agricultura de secano cumple con la normativa.

El 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo. Este año la FAO tiene como consigna «Detengamos la erosión del suelo, salvemos nuestro futuro». El objetivo es estimular, difundir y promover la conservación del recurso «suelo». El informe «Estado del Recurso Suelo en el Mundo» de la organización de FAO especializada (Alianza Global por los Suelos), a través de su Panel Técnico Asesor (ITPS) de 2015, indica que la erosión, seguida por la pérdida de carbono orgánico (materia orgánica) son la primera y segunda amenaza para los suelos del mundo, respectivamente.

La erosión del suelo, además, es el problema ambiental más importante asociado a la actividad agropecuaria en nuestro país. La misma no sólo afecta la calidad del suelo, sino que es fuente de contaminación de ambientes circundantes y sistemas acuáticos. Para promover una planificación que conduzca a un manejo del recurso suelo de acuerdo a su capacidad productiva y de esa forma minimizar la erosión, se implementan los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos (PUMRS) para sistemas de producción agrícolas, agrícolas-forrajeros y lecheros (PLS). Junto con el respeto del conjunto de todas las buenas prácticas agrícolas, constituyen el principal instrumento de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP para propender a una intensificación sostenible de la producción.

A la fecha, hay declarados 17.839 PUMRS (96% del área obligada estimada), correspondientes a una superficie de 1.589.745 ha y 703 PLS, correspondientes a una superficie de 191.559 ha. La estrategia de monitoreo de esta política incluye la evaluación técnica de los planes presentados, la identificación de incumplimientos por la no presentación de planes o por el apartamiento de lo presentado. Esto se hace mediante la utilización de sensores satelitales remotos, con la correspondiente fiscalización a campo, y la evaluación también a campo de la no realización de las malas prácticas definidas en la normativa. En el conjunto del trabajo de fiscalización, aproximadamente un tercio de los PUMR fueron visitados por sospechados al tener una estimación de erosión muy cercana a la tolerancia u otras razones. Luego del primer análisis de gabinete, se visitaron en el campo 1980 PUMR y se comprobaron infracciones a la norma, generándose las acciones legales punitivas correspondientes en 950 casos.

El muy alto cumplimiento de la normativa por los administrados, así como la singularidad del procedimiento aplicado, ha llamado la atención internacional. A nivel global, el Titular del MGAP fue invitado a dar el discurso inaugural del Simposio Global sobre Erosión organizado en FAO-Roma en mayo de 2019. A nivel regional, se han interesado por nuestras políticas varios países, destacándose Argentina; desde su Comisión de Agricultura de Diputados en 2014, pasando por las Provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe. En ésta última se acaba de lanzar una iniciativa interinstitucional inspirada en nuestra experiencia, por parte del Gobierno Provincial.