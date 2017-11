Indignación y enojo por un nuevo robo en comercio céntrico

En 16 segundos un solo delincuente rompió el vidrio blindex y se llevó la caja registradora de la heladería Grido, en pleno centro de la ciudad y se fue con otra persona que lo esperaba en una moto. Como llovía, cayeron de la moto y volcaron la caja registradora. La Policía pudo detener a uno de los delincuentes que está en proceso judicial y al otro no lo pudieron encontrar.

Apenas los comerciantes habían pedido a los políticos más participación en hallar una solución a la ola de robos de las que son víctimas, un nuevo episodio con rotura de vidrios en un comercio céntrico se daba en la madrugada de ayer. La situación parece ir in crescendo y lo que parece hasta una burla de los delincuentes a las autoridades policiales y la población en general por robos tan osados, que en algunos casos generan más pérdidas económicas por los daños en sí que por lo que logran llevarse los delincuentes; los comerciantes se sienten más que indignados.

“Es de terror esto, es una indignación, una mezcla de enojo y de no saber para dónde agarrar”, dijo el principal de Grido, Ruben Balbuena, a quien en la madrugada de ayer le rompieron el vidrio blindex junto a la puerta de acceso en la esquina de Uruguay y Viera, en pleno centro de la ciudad.

“Esta es una situación que no es de las más cómodas, a las 3:30 nos llamaron porque nos rompieron el blindex y se llevaron la caja registradora. Ahora estamos tratando de recabar las pruebas a nuestro favor y estamos en eso”, agregó.

“Lamentablemente esta situación se está repitiendo con total impunidad sin medir el esfuerzo y la valentía en nuestro país de tratar de crecer con horas de trabajo y las acciones que uno debe tener en la responsabilidad del equipo de trabajo. Esta es una empresa familiar, mi socia es mi esposa, la encargada es mi hija y con el equipo que tenemos acá estamos en la incertidumbre. Yo necesito reclamar algo, no por mí, sino por la ciudadanía en general por todo lo que está pasando. Uno lo ve, lo lee, lo escucha y cuando le toca te das cuenta que no estamos bien. Esto me da tristeza por lo que va a venir, por las generaciones que vienen, uno tiene que reclamar vivir en paz”, precisó Balbuena.

“Hoy me tocó a mi y le ha tocado a un montón de gente y esto es un tema realmente complicado. Es una sensación intransferible cuando te pasa. Es un detalle, pero para que vean hasta dónde llegué, porque le dije a la Policía – lo bueno es que me rompieron el vidrio blindex y no la puerta, porque me va a salir más barato – ¡y eso no está bien, hasta eso tengo que negociar con la situación!”, dijo a modo de reflexión Balbuena.

“Más allá de lo económico, porque un vidrio se arregla, ¿pero si pasa algo más?”, se preguntó con temor a que puedan haber víctimas en una situación similar.