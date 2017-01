Cuatro motos fueron robadas en las últimas horas y en dos de los casos los propietarios de las mismas vieron como los ladrones se llevaban sus vehículos, pero no pudieron impedirlo.

HURTO DE

VEHÍCULO

Femenina mayor de edad dejó la moto marca Vital 110 cc color negro, matrícula HKN 828 estacionada a la hora 23:00 en calle Juan Manuel Blanes al 500, al sentir ruidos observó y divisó a dos masculinos, uno de ellos en una moto roja y el otro con su moto de tiro, manifestando que corrió para recuperar su vehículo y en esos momentos los malvivientes lograron encender la misma y darse a la fuga. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE

VEHÍCULO

En otro caso una mujer mayor de edad próximo a la hora 23:30 dejó la moto Honda C 100 Biz, de color negro en matrícula HIA 684, estacionada en cale Brasil esquina Juncal y al ir a ocuparla la misma no se encontraba. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE

VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad dejó la moto marca Yumbo Max 110, matrícula HIT 119, estacionada frente a su domicilio en calle Vilardebó al 1200 cuando al escuchar ruidos salió a mirar, observando que dos masculinos se llevaban su moto. Investiga Seccional 1ra.

HURTO DE

VEHÍCULO

Una mujer mayor de edad denunció que a la hora 07:00 de la fecha, dejó su moto marca Yumbo, modelo MAX 110, matrícula HKZ 047, de color rojo, con un casco color azul, el que se encontraba en el baúl de la misma, estacionada en calle Sarandí y Artigas y al salir del trabajo a la hora 15:00, notó su falta. Investiga Seccional 1ra.