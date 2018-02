-En Ferro Carril, las interrogantes se fueron planteando respecto a la actividad que impulsara OFI este año a nivel de clubes.

Pero el hecho es que a partir del llamado a inscripción desde el organismo rector, pasa a dejarse en claro que no se experimentarán variantes: divisional “A” y “B”. Si Ferro accede al certamen, sería uno más en la “B” y deberá apostar al ascenso, porque es la vía posible para que en el 2019 sea uno más en la Copa Uruguaya.

Si de la franja se trata, ayer lunes para el inicio de la pretemporada, ya con todo el plantel, incluyendo a quienes Richard Usuca convocó para la selección de mayores que afrontó la disputa del Campeonato del Interior.

Con bajas y altas, entre estas últimas, Denis Ferreira (ex Saladero) y Emiliano Maciel (ex Gladiador).