Hindu 1 – Deportivo Artigas

Y fue así, en el comienzo mismo, cuando transcurrían 5´Marcelo Mezza avisaba las intenciones de Hindú y por poco no abrió el marcador.

Pero Deportivo no se quedaba atrás, a los 13´Sattler en una entra frontal se perdía el empate, y a los 18´un remate en diagonal de Sagradini se perdía afuera.

Hindú se fue al ataque, a los 19´el árbitro anula un gol de Roberto Ferreira por posición adelantada pero a los 22´el mismo Roberto Ferreira aprovechando un rebote del guardameta de Deportivo culmina la jugada con remate corte marcando el 1 a 0 favorable a Hindú y con este marcador se van al descanso.

A los 40´Hindú pierde por expulsión a Emanuel Sánchez

Ya en el segundo tiempo Deportivo adelanta líneas pero erra el procedimiento, atacando reiteradamente por el medio cayendo en el embudo con el cual lo esperaba Hindú.

A los 17´Angelo Sagradini es derribado en el área rival, el árbitro bien para marca penal, y Martín Bordenave ejecuta la pena, el balón es detenido por el guardameta Igarzabal.

A los 90´Curbelo queda solo frente a Igarzabal y remata afuera, ya no habría otra oportunidad, ganó Hindú y es líder absoluto del torneo.

DETALLE:

Estadio Ernesto Dickinson

Entradas vendidas 755. Recaudación $ 72.440

Arbitro Central:: Jonathan Moraes (BEN)

Asistentes: Héctor Moreira, Jorge Caffrée

HINDU 1: Cristian Igarzabal, Nicolás Martinez, Gustavo Caffre, Jorge Volpi, Maicol Pereira, Brian Brizuela, Andrés Frola, Lucas Piegas (EXP40´), Roberto Ferreira, Marcelo Mezza, Roberto Ferreira.

DT: Ruben Gonzalez

DEPORTIVO ARTIGAS 0: Martín Arbiza, Emanuel Arce, Ruben Ferreira, Martín Suárez, José Fernández, Edy Sattler, Martín Curbelo, Emanuel Sanchez (EXP 86’), Gastón Elgarte, Angelo Sagradini, Martín Bordenave.

DT: Angel Flores

GOL S/T: Roberto Ferreira (H)

El major de la cancha: Cristian Igarzabal (Hindú)

El mejor de Deportivo: Martín Curbelo