-Hablas de cuidados, que a veces no se tiene.

«Porque claramente a algunas canchas que han pasado por características salientes, finalmente no se las expone al fin de ser recuperadas en tiempo y forma. La conservación no ha sido la mejor. Entonces uno se pregunta: ¿en nuestro medio cuáles son las mejores?

Pero además aparecen casos concretos, por ejemplo la de Salto Uruguay. Es un muy buen campo de juego. Mirándolo de afuera, uno piensa que hacen en Salto Uruguay que no cercan el escenario que tienen, para que el fútbol mayor también se pueda jugar ahí.

No tengo dudas que es de las mejores».

-En un medio en que no son tantas las rescatables.

«Hablo en primera persona. Yo jugué en la Liga de Fútbol Comercial, por eso puedo decirlo que hay mejores en relación a la Liga Salteña.

La de Arsenal por ejemplo, es un lujo. El placer de poder jugar ahí. Pero ojo que no es la única. Más de una para sumar anda en la vuelta».

-Sucede que en la Liga Salteña de Fútbol, se marca un aspecto a tener en cuenta. Funciona una Comisión de Field que reconoce el campo de juego, lo evalúa, rechaza o avala. Después va transcurriendo el año deportivo, sin que se proceda a una nueva inspección. Deterioros que terminan siendo puntuales.

«Por eso hablaba de la conservación y de qué manera se sostiene una determinada calidad en el piso o no. O si en algún momento del año se la reacondiciona o algún tratamiento es posible.

Pero que al terminar una primera rueda, por ejemplo, no se retorno a una nueva inspección, por lo menos cuesta entender.

Es tener en claro si algunos desgastes se pueden superar o caemos en el no se puede, tan arraigado en nosotros».