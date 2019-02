Para el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior

Estuvo recientemente en nuestra ciudad el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el Licenciado Gustavo Leal, en una jornada organizada por los Jóvenes del Frente Amplio para hablar justamente de la convivencia ciudadana y de la seguridad, la que se llevó a cabo en las instalaciones del Mercado 18 de Julio con importante marco de público.

Previo a ello, Leal atendió a EL PUEBLO donde destacó la importancia de hablar de seguridad en nuestra sociedad, refiriéndose posteriormente a la campaña de “Vivir sin Miedo” del senador Jorge Larrañaga, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Nacional, a quien acusó de “apelar al miedo”.

SEGURIDAD: PREOCUPACIÓN DE LOS URUGUAYOS

“El motivo de esta actividad –comenzó diciendo Leal- es una invitación de los Jóvenes del Frente Amplio para debatir sobre las políticas de seguridad. Creo que es un aporte importante que hacen los jóvenes del FA de debatir sobre este tema porque la seguridad es el principal problema de preocupación de los uruguayos. Por lo tanto, la idea de esta presentación es una puesta a punto de lo que se está realizando desde el Ministerio del Interior y cuáles son las políticas de articulación que se están desarrollando con otros organismos del Estado, y en particular algunas de las acciones últimas que se han hecho, una de las cuáles se hizo aquí en Salto a finales del año pasado, de intervención en algunos lugares críticos para evitar que exista una dinámica del delito que crezca y que de alguna manera ponga en jaque algunos aspectos centrales de la convivencia uruguaya que todos queremos mantener”.

APELAN AL MIEDO

Respecto a la campaña de “Vivir sin Miedo” que impulsa el senador Larrañaga, sostuvo que “el FA y todos los candidatos y candidatas a la presidencia por el FA han planteado que la seguridad es un tema importante. Repito, porque es un tema de preocupación de la ciudadanía, porque si bien se ha avanzado en muchos aspectos, hay muchas cosas todavía por mejorar, y creo que a veces en el debate político surgen voces de atajos y de propuestas que de alguna manera apelando a veces a vivir sin miedo apelan al miedo como una principal respuesta”.

“La propuesta de Larrañaga –continuó-, es una propuesta que hasta el propio Comandante en Jefe del Ejército dijo recientemente no estar de acuerdo porque en el caso que haya que aplicarla, el ejército mismo tendría que desarrollar una actividad de acuerdo a las normas militares en los propios barrios y de acuerdo a sus propias normas. Y el Comandante en Jefe dijo ‘yo no estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta porque en parte no es practicable por nuestras normas jurídicas’. Pero bueno, en campaña electoral a veces se agitan miedos, y a veces la desesperación o la preocupación de las personas, que las entiendo porque hay una situación que es delicada desde el punto de vista de la seguridad, lleva a pensar que una propuesta de esas características puede ser una solución. Y en los lugares que se aplicó, en realidad no ha sido una solución. Nuestra policía nacional está muy capacitada para poder intervenir, necesariamente necesita respaldos, apoyos y necesita también que el sistema político entienda que los temas de seguridad son demasiado importantes y sensibles como para estar debatiéndolo a veces en una tribuna a los gritos y sin entenderse”.

“Uruguay necesita un pacto, necesita acuerdos, necesita poder mejorar el clima de diálogo político y necesita acordar algunas reformas. Por ejemplo, alguna reforma del Código del Proceso Penal, se necesitan ajustar algunas normas, y sobre todo se necesita respaldar a la policía nacional, y creo que a veces este debate de poner a los militares contra la policía, exponer a dos instituciones que son muy importantes en el país, como en una competencia donde uno vendría a salvar al otro, es un camino muy equivocado porque le hace mal a la policía porque de alguna manera no valora profesionalmente el trabajo de la policía, y también le hace mal a las Fuerzas Armadas, porque como bien dijo el Comandante, los pone en un lugar para el cual ellos no necesariamente están preparados, y no es la actividad que ellos puedan hacer”.

“Ellos pueden hacer puntualmente algunas acciones como las hacen hoy, por ejemplo el control de los perímetros en las cárceles. Por ejemplo el tema de la frontera. Pero como bien dijo el Comandante, si el ejército tuviera que patrullar un barrio, eso lo haría en base a la lógica militar, y esa no es la lógica de la policía. Así que imagínense lo que sería si esa propuesta se aprueba”, concluyó Leal.